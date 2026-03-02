김영록 전남지사 "행정통합으로 좋은 일자리 5만개 창출"

광주서 대학생 30여명과 함께 간담회

"인구 유출 위기 극복…AI 등 산업 육성"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 전남도지사가 2일 "광주·전남을 대통합하는 특별법이 통과됐다"며 "산업을 육성하고 인구 유출을 막을 수 있는 획기적인 계기가 마련됐다"고 강조했다.

김 지사는 이날 광주 광산구 한 베이커리 카페에서 대학생 30여명을 초청해 광주·전남 행정통합 간담회 갖고 청년 정책을 발표했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 전남도지사가 2일 광주 광산구 한 베이커리 카페에서 열린 광주·전남 행정통합 관련해 청년 간담회를 마치고 참석자들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 2026.03.02 bless4ya@newspim.com

전남도는 LG·SK·현대차 등 대기업과 혁신적 공공주도 정책을 펼치고 농협중앙회 같은 핵심 공공기관 10개 유치, 전남·광주 반도체 삼각 클러스터 조성 등으로 2030년까지 5만개 일자리를 창출하겠다는 목표다.

또 광주역 창업스테이션 허브와 전남 동부와 서부권을 연결하는 벤처 스타트업 거점 밸리와 청년창업사관학교, 2조원 규모 미래혁신펀드 등을 조성해 청년 스타트업 창업 붐을 지원하겠다는 계획이다.

청년희망기금, 청년문화복지카드, 초역세권 1만원 공유주택 등 다양한 정책을 펼쳐 지역에 안정적으로 정찰할 수 있는 기반도 닦겠다는 구상이다.

김 지사는 "지난해 12월 27일 신년사를 통해 행정 통합을 가장 먼저 선언한 이유는 청년 인구 유출로 인한 도시 쇠퇴 때문이다"며 "지난해 광주에선 8000명, 전남은 4000명 정도가 지역을 떠났다"고 진단했다.

이어 "양 시도지사의 합의와 시도민의 적극적인 지지 속에서 행정통합이 마침내 결실을 맺었다. 이를 기회로 이재명 정부의 전폭적인 지원을 받아 산업을 육성하고 기업을 유치해 과거 400만 인구 시절로 돌아가야 한다"고 제시했다.

그는 국가AI컴퓨팅센터와 오픈AI-SK 글로벌 AI데이터센터, 나주 인공태양 연구시설 등을 대표 성과로 제시하며 "정부 공모를 통해 RE100 산단을 조성하고 광주공항 이전에 따른 종전부지에 집중 투자해 첨단 산업을 이끌겠다"고 약속했다.

특히 "판교 테크노밸리와 부산 센텀시티를 참고해 산업단지, 관광단지, 벤처단지, 기술집약형 창업단지 등 여러 개로 나눌 수 있다"며 첨단 산업을 끌어들이고 청년이 일할 수 있는 일자리를 대폭 늘리겠다"고 비전을 내놨다.

김 지사는 "수도권에 있는 반도체 산업도 광주나 전남으로 올 수 있다"며 "우리 지역은 재생에너지가 풍부해 에너지 효율이 높은 편이다"며 "호남이 AI 에너지 시대를 선도하는 지역이 될 수 있다"고 기대했다.

또한 "행정통합 인센티브인 20억원의 재정을 잘 활용해서 청년에겐 일자리를, 청소년에게는 꿈과 희망을 주겠다"며 "오는 7월 1일 통합특별시 출범을 통해 청년 시대가 올 수 있도록 하겠다"고 공언했다.

