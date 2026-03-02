민주당 광주시당 "통합 특별법에 '재정 지원 명문화' 환영"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 광주시당이 2일 "행정통합 특별법이 국회 본회의를 통과했다"며 "전남과 광주가 하나의 광역정부로 출범을 하게 됐다"고 환영했다.
민주당 광주시당은 이날 입장문을 내고 "단순한 행정구역 통합이 아니라 재정·산업·투자 권한을 포괄적으로 확대한 초광역 분권 모델을 실질적으로 구현하는 역사적 결단"이라고 평가했다.
특히 국가의 지속적인 행정·재정 지원 명문화, 지방채 발행 한도 확대, 지방세 세율 자율 조정 권한 부여, 균형발전기금 설치 등을 통해 성장 기반을 마련했다고 기대했다.
아울러 "벤처·창업지구 지정과 중소기업 정책 권한 일부 이양, 투자유치 특례와 투자금융회사 설립 허용은 지역 산업 전략을 자율적으로 설계하고 실행할 수 있는 토대를 갖추게 했다"고 언급했다.
이는 노후 산업단지 재편과 신재생에너지 전환을 촉진하고, 기업 이전과 투자 확대를 견인하는 실질적 동력이 될 것이라는 설명이다.
민주당 광주시당은 "이번 지방선거는 초광역 비전을 구체적 정책과 책임 있는 행정으로 완성하는 중요한 계기가 될 것"이라고 전망했다.
