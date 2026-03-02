대구시, 로봇으로 공정 혁신 디지털 전환 가속

생산성·품질·원가경쟁력 동시 개선…지역 제조산업 체질 개선 기대
[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구광역시는 지역 정밀기계가공산업의 디지털 전환과 스마트 제조 혁신을 촉진하기 위해 '로봇-장비 연계 표준모델 및 현장가공공정 디지털화 지원사업'에 참여할 기업을 오는 20일까지 모집한다고 2일 밝혔다. 이번 사업은 정밀기계가공 현장에 로봇과 장비를 연계한 표준 공정모델을 구축하고, 가공 공정의 디지털화 및 고정밀 시제품 제작을 지원하는 것이 핵심이다.
대구시는 이를 통해 생산성 향상과 불량률 감소는 물론 작업환경 개선을 통한 인력난 대응까지 제조 현장의 구조적인 문제들을 종합적으로 풀어낸다는 전략이다. 지원 프로그램은 총 3개 분야로 구성된다. 기업당 최대 2개 프로그램까지 중복 신청이 가능하다.
첫째, '장비-로봇 연계 가공공정 표준모델 구축' 사업은 가공 전·중·후 공정을 로봇 기반 자동화 시스템으로 통합하고 공정 시뮬레이션 최적화를 지원하는 사업으로, 과제당 최대 1억 원(VAT 미포함)을 투입한다.
둘째, '현장가공공정 디지털화 H/W 시작품 제작'은 가공 모니터링 센서 디바이스 및 모듈 장착, 가공 시뮬레이션 기반 생산성 최적화, 예측․진단 시스템 모듈 제작 등을 지원한다. 지원금은 과제당 최대 3천만 원(VAT 미포함)이다.
셋째, '정밀기계가공부품 및 지그 등 시작품 제작'은 고정밀 가공품 제작을 위한 지그·클램핑 모듈 개발과 정밀도 분석, 시험평가 등을 지원하며, 역시 과제당 최대 3천만 원(VAT 미포함)까지 지원받을 수 있다.
신청 대상은 공고일 기준(2월 13일) 영업 중인 정밀기계가공산업 분야 중소·중견기업이다. 신청 기한은 3월 20일(금) 16시까지로, 온라인과 오프라인으로 모두 제출해야 한다. 모집 관련 세부 사항은 주관기관인 대구기계부품연구원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이윤정 대구광역시 기계로봇과장은 "이번 사업은 단순한 설비 지원을 넘어 현장 맞춤형 표준모델 보급을 통해 지역 산업의 디지털 전환을 가속화하는 계기가 될 것"이라며 "로봇 기반 자동화와 공정 데이터 활용을 통해 생산성과 품질 경쟁력을 동시에 확보하고자 하는 기업들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.
yrk525@newspim.com