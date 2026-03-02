전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.02 (월)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[PGA] '베어 트랩'에 걸린 라우리... 에차바리아, 3타 차 역전승

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

라우리, 코그니전트 최종일 3타 차 앞서다 16, 17번홀서 더블보기
'17번홀 버디' 에차바리아 통산 3승... 김주형 59위, 켑카 공동 9위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 셰인 라우리(아일랜드)는 '베어 트랩'(난도 높기로 유명한 PGA 내셔널 챔피언코스 15∼17번 홀)에 걸려 또다시 고개를 숙였다. 그 덕에 니코 에차바리아(콜롬비아)가 극적인 역전 우승을 차지했다.

에차바리아는 2일(한국시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스의 PGA 내셔널 챔피언코스(파71·7223야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 코그니전트 클래식(총상금 960만 달러) 4라운드에서 5언더파 66타를 적어내며 최종 합계 17언더파 267타로 우승을 차지했다. 라우리와 테일러 무어, 오스틴 스머더먼(이상 미국) 등 공동 2위 그룹을 2타 차로 따돌리고 상금 172만8000달러(25억원)를 거머쥐었다. 2023년 푸에르토리코 오픈, 2024년 10월 조조 챔피언십 이후 1년 4개월 만에 투어 통산 3번째이자 미국 본토 첫 승을 거뒀다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=에차바리아가 2일(한국시간) PGA 코그니전트 클래식 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 2026.3.2 psoq1337@newspim.com

전날까지 공동 선두를 달리던 스머더먼과 라우리는 이날 나란히 2언더파를 추가하는 데 그치며 에차바리아에게 역전 우승을 허용했다. 특히 라우리는 5년 연속 PGA 내셔널에서 톱11 안에 들고도 한 번도 우승하지 못한 징크스에 울었다. 이날 라우리는 16번홀(파4)과 17번홀(파3)에서 티샷이 크게 우측으로 밀려 물에 빠지면서 연속 더블보기를 범했다.

에차바리아가 2일(한국시간) PGA 코그니전트 클래식 17번 홀에서 버디 퍼트를 성공시키고 포효하고 있다. [사진=PGA]

반면 에차바리아는 17번홀(파3) 티샷을 약 10피트(3m) 거리에 떨어뜨렸다. 버디 퍼트를 성공시키며 라우리와 공동 선두로 올라선 그는 주먹을 불끈 쥐며 환호했다. 라우리는 18번홀(파5)에서 세컨드 샷을 그린사이드 벙커에 넣으면서 샷 이글의 기적이 필요했다. 약 30야드 남은 벙커샷은 홀을 스치듯 지나갔고, 스코어링 텐트에서 경기를 지켜보던 에차바리아는 우승을 자축했다.

[플로리다 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=라우리가 2일(한국시간) PGA 코그니전트 클래식 17번 홀 그린에서 보기 퍼트마저 놓치자 실망하고 있다. 2026.3.2 psoq1337@newspim.com

최근 라우리의 PGA 내셔널 챔피언코스와의 악연은 남다르다. 2022년 이 대회에서 폭우 속 마지막 홀에서 리드를 놓치며 2위에 그쳤고, 2023년에는 공동 5위에 머물렀다. 2024년에는 최종 라운드를 단독 선두로 출발하고도 공동 4위로 밀려났고, 지난해에는 공동 11위를 기록했다.

그는 지난 1월 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 DP 월드투어 두바이 인터내셔널에서도 4라운드 17번 홀(파4)까지 단독 1위를 달리고 있었으나 18번 홀(파4)에서 더블보기를 기록해 나초 엘비라(스페인)에게 우승을 내줬다.

라우리는 경기 후 "우승을 내 손에 쥐고 있었는데 스스로 놓쳐버렸다"며 "올해에만 벌써 두 번째"라고 자책했다. 이어 "두바이 대회 때 참 힘들었는데, 이번이 더 힘들어질 것 같다"고 고개를 숙였다.

브룩스 켑카는 최종 라운드 65타를 적어내며 공동 9위에 올라 LIV 복귀 이후 가장 좋은 성적을 내며 컨디션 회복을 알렸다. 한국 선수 중 유일하게 컷을 통과한 김주형은 최종 합계 1언더파 283타, 59위로 대회를 마쳤다. 그는 올 시즌 6개 대회 연속 컷 통과했지만 최고 성적은 지난달 제네시스 인비테이셔널에서 기록한 공동 34위에 그쳐 아직 슬럼프에서 벗어나지 못하고 있다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'왕과 사는 남자' 800만 돌파 [서울=뉴스핌]이웅희 기자=영화 '왕과 사는 남자'가 누적 800만 관객을 돌파했다. 감독과 배우들의 친필 감사 메시지도 공개했다.  1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화 '왕과 사는 남자'가 누적 관객수 800만 명을 돌파하며, 2026년 최고 흥행작의 위상을 공고히 했다. 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '왕과 사는 남자'는 개봉 26일째인 3월 1일 기준 누적 관객수 8,006,326명을 기록했다. 관객들을 중심으로 확산된 뜨거운 입소문과 쉽게 가시지 않는 영화의 여운으로 인한 N차 관람 열풍에 힘입은 결과로 의미를 더하고 있다. 또한 800만 관객 돌파를 맞아 <왕과 사는 남자>의 장항준 감독은 "<왕과 사는 남자>를 사랑해 주신 관객분들께 너무나 감사하다. 800만 관객이 영화를 봐주셨는데, 나뿐만 아니라 제작진들과 배우들도 다들 상상해 본 적이 없는 숫자라는 생각을 한다. 모두가 하루하루 감사한 마음으로 지내고 있다"며 흥행에 대한 벅찬 소감을 전했다. 배우들 역시 친필 감사 메시지를 공개했다. 광천골 촌장 엄흥도 역의 유해진은 "생각지도 못한 큰 사랑. 진심으로 감사드립니다! 건강하세요^^", 어린 선왕 이홍위 역의 박지훈은 "여러분들께서 사랑해주셔서 영화 <왕과 사는 남자>가 800만을 달성했습니다! 정말 감사합니다! 언제나 늘 열심히 하겠습니다♡ 행복하세요!" , 권력자 한명회 역의 유지태는 "내 인생에 800만 영화를 함께했다는 것만으로 이미 성공한 배우입니다. 진심으로 감사드립니다", 궁녀 매화 역의 전미도는 "<왕과 사는 남자> 800만!! 오랜만에 극장을 찾아와주신 어르신분들, 부모님 모시고 N차 관람해주신 자녀분들, 엄흥도와 단종의 이야기에 함께 가슴 아파해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다", 흥도의 아들 태산 역의 김민은 "<왕과 사는 남자>를 사랑해주시는 여러분들 정말 감사합니다. 덕분에 행복한 시절을 보내고 있습니다. 늘 건강하고 행복하세요♡"라며 800만 관객을 달성한 기쁜 마음을 전했다. 또 영월군수 역의 박지환은 "<왕과 사는 남자> 800만 관객 여러분 감사드립니다. 앞으로 더욱 열심히 최선을 다하겠습니다", 금성대군 역의 이준혁은 "<왕과 사는 남자> 800만 돌파! 진심으로 감사합니다", 노루골 촌장 역의 안재홍은 "<왕과 사는 남자> 800만 관객 여러분 감사합니다! 사랑합니다!"라며 감사의 인사를 전했다. 몰입감을 극대화하는 배우들의 눈부신 열연과 모두가 알고 있는 역사 속 아무도 몰랐던 단종의 숨겨진 이야기로 가슴 깊은 여운을 전하는 '왕과 사는 남자'의 흥행 질주를 당분간 이어갈 전망이다. iaspire@newspim.com 2026-03-01 15:17
사진
CIA는 모든 걸 알고 있었다 [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 미국과 이스라엘은 누구도 예상하지 못한 대낮 공습을 감행해 이란의 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 제거했다.  통상 이 같은 대규모 군사작전은 한밤중 또는 새벽에 시작되는데 이날 공습은 오전 9시40분쯤 실행됐다.  미국 언론들은 이 같은 공습 시기 결정과 관련해 미국과 이스라엘이 하메네이를 비롯한 이란의 군 최고 수뇌부가 이날 오전에 테헤란에 모여 회의를 열 것이라는 정보를 완벽하게 파악했기 때문이라고 했다.  수십년 동안 "미국에게 죽음을"이라는 구호를 외쳐온 이란의 최고 지휘부를 일거에 제거할 수 있는 절호의 기회를 포착한 것이다.  [사진=로이터 뉴스핌] 아야톨라 알리 하메네이(왼쪽) 전 이란 최고지도자가 지난해 6월 4일(현지 시간) 테헤란 남부 호메이니 기념관에서 열린 행사에서 이슬람 혁명의 아버지 아야톨라 루홀라 호메이니 전 이란 최고지도자의 손자인 하산 호메이니와 함께 대중을 향해 인사하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 1일(현지 시간) "미 중앙정보국(CIA)이 이란 지도자들의 모임 장소를 정확히 파악하는데 도움을 줬고, 이후 이스라엘이 공격을 실행했다"고 보도했다.  보도에 따르면 CIA는 지난 몇 개월 동안 하메네이의 움직임을 지속적으로 추적해 왔다. 그 결과 그의 행적과 동선에 대해 점점 더 확신을 갖게 됐다고 한다.  그러던 중 CIA는 하메네이가 지난 28일 아침 테헤란 중심부에 있는 이란 정부 청사 단지에서 주요 군 지휘관들과 회의를 한다는 정보를 입수했다.  미국과 이스라엘은 긴급하게 움직였다. 이 기회를 놓치지 않기 위해 공격 시기를 조율했다.  CIA는 '신뢰도가 높은' 하메네이의 동선과 위치에 대한 정보를 이스라엘에 넘겼다고 이 사안에 정통한 소식통들이 NYT에 밝혔다.  이스라엘의 전투기들은 28일 오전 6시쯤 공군기지에서 이륙했다. 이어 오전 9시40분쯤 이 전투기들이 발사한 장거리 공대지 미사일이 테헤란 시내 주요 목표물을 타격했다.  이스라엘 국방부 관계자는 "오늘 아침 공습은 테헤란의 여러 곳에서 동시에 이뤄졌으며, 그 중 한 곳에 이란의 정치·안보 고위 인사들이 모여 있었다"고 했다.  NYT는 "하메네이의 제거는 작년 6월 '12일 전쟁' 이후 미국과 이스라엘이 이란 지도부에 대해 축적해 온 심층적인 정보력을 반영한 것"이라고 진단했다.  이날 공습으로 하메네이 이외에도 아지즈 나시르자데 국방장관과 압둘라힘 무사비 이란군 참모총장, 모하마드 파크푸르 이란혁명수비대 사령관, 알리 삼카니 최고지도자 군사고문 및 국방위원회 위원장 등도 폭사했다. 이란의 군 수뇌부가 한꺼번에 사라진 것이다.  미국은 이번 군사작전을 '장대한 분노(Operation Epic Fury)'라고 했고, 이스라엘은 '포효하는 사자(Operation Roaring Lion)'라고 부르고 있다.  ihjang67@newspim.com   2026-03-01 19:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동