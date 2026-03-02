경남교육청, 디지털 성범죄 예방 선제 대응 나서

예방 교육 강사단 양성 및 실시

학생 친화적 홍보 및 환경 조성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 딥페이크와 온라인 그루밍 등 신종 디지털 성범죄로부터 학생을 보호하기 위해 본격적인 예방 활동에 나선다.

도교육청은 일상화된 디지털 환경 속에서 학생들이 범죄에 노출되거나 가해자가 되는 일을 막기 위한 선제적 대책을 마련했다고 2일 밝혔다.

전국 시·도교육청 가운데 처음으로 '디지털 성범죄 예방 교육 자체 강사단'을 양성해 오는 4월부터 도내 희망 학교를 대상으로 맞춤형 교육을 운영한다.

강사단은 교육청 전담팀이 직접 개발한 강의안을 활용해 학교급별 특성에 맞는 현장 지도를 진행한다. 새 학기에는 등굣길과 점심시간을 활용한 홍보 활동, 교내 방송을 통한 미니 특강, 동영상 시청 등 다각적인 캠페인도 병행한다.

학생들의 디지털 친숙도를 고려해 교육청은 홍보 방식도 다양화했다. 직접 제작한 '온라인 그루밍 예방 동영상'을 공식 SNS와 유튜브, 누리집 등에 게시해 언제 어디서나 시청할 수 있도록 했다.

각급 학교의 대응 역량 강화를 위해 담당자 교육을 확대하고, 디지털 성범죄의 정의와 유형, 실제 사례와 대응법도 공유할 계획이다.

박종훈 교육감은 "디지털 성범죄는 우리 아이들의 영혼을 파괴하는 중대한 범죄이며, 이를 예방하는 것은 교육청의 중요한 책무"라며 "자체 강사단을 통한 체계적 교육과 다양한 홍보 활동으로 학생들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

