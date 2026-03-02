李대통령, 오늘 한-싱 정상회담…AI·디지털 5개 분야 MOU

오전, 공식 환영식 첫 일정

AI 커넥트 서밋 참석

FTA 개선협상 개시 발표

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일(현지시간) 오전 싱가포르 정부 청사에서 타르만 샨무가라트남 대통령 부부와 함께하는 공식 환영식과 난초 명명식에 참석하는 것으로 싱가포르 국빈 방문 첫 일정을 시작한다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "난초는 싱가포르의 국화로, 난초명명식은 외국 정상 등 주요 인사의 싱가포르 방문 때 난초 교배종에 방문 인사의 이름을 붙이는 행사"라고 설명했다.

이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 2일 오전 용산 대통령실에서 한국-싱가포르 정상회담에서 악수하고 있다. [사진=대통령실]

강 대변인은 "이 대통령과 김혜경 여사의 이름이 붙게 될 난초는 Vanda(난초과 속명)로 최종 이름은 Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung이 될 예정"이라며 "이후 이 대통령은 타르만 대통령과 면담을 한 후 로렌스 웡 총리를 만나 정상회담을 갖고 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표, 친교 오찬으로 이어지는 일정을 함께 한다"고 밝혔다.

강 대변인은 "오후에는 인공지능(AI) 커넥트 서밋에 참석해 양국의 미래 AI 리더들과 간담회를 가질 예정"이라며 "이후 타르만 대통령 내외가 주최하는 국빈 만찬에 참석하는 것으로 싱가포르 방문 일정을 마무리 한다"고 알렸다.

이 대통령과 로렌스 웡 총리는 지난해 아세안과 아시아태평양경제협의체(APEC) 정상회의, 주요 20개국(G20) 정상회의 다자무대에서 교류한 바 있다. 또 웡 총리의 지난해 11월 첫 공식방한에서도 만났다.

강 대변인은 "이번 국빈 방문을 통해 웡 총리와의 유대와 신뢰가 더욱 깊어지고 지난해 두 정상이 수립한 한-싱가포르 전략적 동반자 관계 발전을 가속화하는 동력이 마련될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

강 대변인은 "한국과 싱가포르는 실질 협력 분야에서 통상·투자·인프라 등 기존 협력은 물론 AI 등 첨단기술과 원전과 같은 등 미래 유망 분야의 성과를 도출할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

강 대변인은 "이번 정상회담 결과로 양국은 한-싱가포르 자유무역협정(FTA) 개선협상 개시 합의 공동선언문을 발표하고, AI·디지털, 과학기술, 소형모듈원전(SMR) 등 분야에서 5건의 MOU를 체결할 예정"이라고 설명했다.

