청주시, 상·하수도 지하시설물 전산화 완료…행정 시스템에 데이터 구축

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 상·하수도 지하시설물 전산화 수정·갱신 사업을 마무리하고 관련 데이터를 행정시스템에 구축했다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 지하에 매설된 상·하수도 시설물의 위치와 송수·배수관 등 각종 정보를 정밀 측량과 탐사를 통해 정확도를 높이기 위해 추진됐다.

청주시, 상·하수도 지하시설물 탐사 모습. [사진=청주시] 2026.03.01 baek3413@newspim.com

시는 지난해부터 총사업비 37억원을 투입해 사업을 진행해왔다.

이번 사업으로 시는 관내 주요 도로와 이면도로에 매설된 상수도 26.45㎞, 하수도 14.221㎞ 등 총 40.671㎞ 구간에 대한 정밀 탐사를 완료했다.

시는 이를 통해 각종 공공사업 추진 시 시설물 정보의 신뢰성을 제고하고, 굴착 공사 중 발생할 수 있는 사고를 예방하는 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

아울러 사고 발생 시에도 보다 신속한 대응이 가능할 전망이다.

전산화된 지하시설물 정보는 청주시 공간정보시스템 데이터베이스에 구축돼 노후관 교체나 도로 개설공사 등 다양한 행정 업무에 활용될 예정이다.

전태웅 청주시 지적정보과장은 "눈에 보이지 않는 지하시설물을 체계적으로 관리하는 것이 '안전한 청주'를 만드는 기본적 토대"라며 "정밀 데이터를 기반으로 공공사업의 정확도를 높이고 시민 안전 확보에도 크게 기여할 것"이라고 말했다.

