목포대, 5년 연속 신입생 충원율 상승…99.9% 달성

글로컬대학 S등급 저력·탄탄한 경쟁력 입증

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 국립목포대학교는 2026학년도 신입생 모집 결과, 도림캠퍼스 정원 내 모집인원 1541명 중 99.9%가 등록해 사실상 100% 충원율을 달성했다고 1일 밝혔다.

이로써 목포대는 5년 연속 신입생 충원율 상승세를 이어갔다.

목포대는 ▲2024년 글로컬대학 연차평가 전국 유일 S등급 ▲호남·제주권 종합국립대 취업률 1위(67.5%) ▲최근 3년 전국 국공립 종합대 기준 1인당 장학금 평균 1위 등 교육·취업·복지 3개 분야에서 경쟁력을 입증했다. 대학 측은 이러한 성과가 수험생과 학부모의 신뢰로 이어졌다고 분석했다.

국립목포대학교 전경. [사진=목포대]

등록금은 18년 연속 동결돼 연평균 387만 원 수준이며, 재학생 3명 중 2명이 전액 장학금 또는 생활장학금 등의 혜택을 받고 있다. 또 ▲1000원 프리미엄 조식 뷔페 ▲광주·전남권 100여 편 무료 통학버스 ▲재학생 전원 해외연수 지원 등 차별화된 복지정책을 운영 중이다.

목포대는 올 학년도부터 전남도립대학교와 통합돼 '통합 국립목포대학교'로 새 출발한다. 담양캠퍼스 2년제 전문학사 취득자는 별도 시험 없이 4년제 과정으로 편입할 수 있으며, 1년간 전액 장학금이 제공된다. 대학은 이번 충원율 성과가 통합체제에서도 경쟁력이 유지됐음을 보여준다고 설명했다.

송하철 총장은 "학생 중심 교육과 체감형 복지가 수험생 선택으로 이어졌다"며 "지방대학 혁신과 지역 발전을 선도하는 글로컬 인재 양성 거점대학으로 성장하겠다"고 말했다.

한편, 통합 국립목포대 입학식은 3일 도림·담양캠퍼스에서 각각 열린다. 목포대와 순천대는 정부의 의대 정원 발표에 맞춰 통합 국립의과대학 설립도 함께 추진하고 있다.

