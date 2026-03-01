전체기사 최신뉴스 GAM
삼성전자, 2030년 'AI 자율 공장' 전환..."사람 대신 AI가 결정"

전 공정에 디지털 트윈·AI 에이전트 적용
휴머노이드 로봇 단계 도입…MWC26서 전략 공개

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 오는 2030년까지 국내외 생산 공장을 '인공지능(AI) 자율 공장(AI Driven Factory)'으로 전환한다. 자동화를 넘어 AI가 스스로 판단·실행하는 자율 제조 체계를 구축한다는 구상이다.

1일 삼성전자에 따르면 AI 자율 공장은 제조 전 공정에 AI를 적용한 공장이다. 자재 입고부터 생산·출하까지 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 도입한다. 품질·생산·물류 AI 에이전트로 데이터 분석과 사전 검증을 강화한다. 글로벌 생산거점 전반의 품질과 생산성 혁신을 목표로 잡았다.

환경안전 영역도 확대 적용한다. 생산 현장 위험 요인을 사전 감지한다. 사고 예방 체계를 고도화해 안전 수준을 끌어올린다.

[사진=삼성전자]

모바일 사업에서 축적한 AI 경험도 접목한다. 갤럭시 S26에서 공개한 '에이전틱 AI'를 제조 혁신에 적용한다. '에이전틱 AI'는 목표 달성을 위해 스스로 계획을 수립하고 실행하는 AI다. 생산·설비·수리·물류 전반을 지능화해 현장 자율화 기반을 강화한다.

휴머노이드형 제조 로봇 도입도 추진한다. 오퍼레이팅봇은 생산 라인과 설비를 관리한다. 물류봇은 자재 운반을 맡는다. 조립봇은 조립 공정을 수행한다. AI와 결합한 최적화 제조 환경을 구현할 계획이다.

고온·고소음 인프라 시설에는 디지털 트윈 기반 환경안전봇을 적용한다. 작업 안전을 강화하고 현장 리스크를 체계적으로 줄인다.

이영수 생산기술연구소장(부사장)은 "제조혁신의 미래는 단순한 자동화를 넘어, AI가 현장을 이해하고 스스로 최적의 결정을 실행하는 자율 제조현장 구축이 핵심"이라며 "AI와 결합한 글로벌 제조혁신의 중심으로 거듭나겠다"고 말했다.

삼성전자는 스페인 바르셀로나에서 열리는 모바일월드콩그레스(MWC26)에서 산업용 AI 적용 전략을 공개한다. 디지털 트윈 기반 제조 혁신 비전도 제시한다.

MWC26 기간 열리는 SMBS(Samsung Mobile Business Summit)에서는 'AI 자율성 확대에 따른 거버넌스 강화 전략'을 발표한다. 제조를 포함한 산업 전반에서 에이전틱 AI 활용 확산에 대응한 전략이다.

삼성전자는 산업용 AI 적용 범위가 넓어질수록 자율화가 핵심 과제로 부상한다고 봤다. 기술 혁신과 함께 안전장치를 설계 단계부터 내재화해 고객과 파트너가 신뢰할 수 있는 산업용 AI 확산을 추진한다는 방침이다.

올해 10주년을 맞은 SMBS는 B2B 주요 고객과 파트너를 대상으로 전략과 기술 방향을 공유하는 비공개 행사다. 산업 현장 협력과 비즈니스 기회를 모색하는 자리로 운영한다.

syu@newspim.com

