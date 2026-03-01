李대통령, 오늘 싱가포르·필리핀 국빈방문 출국…AI·원전·광물 협력 확대

2일 싱가포르서 웡 총리와 정상회담…AI 커넥트 서밋

3일 마르코스 필리핀 대통령과 정상회담…비즈니스 포럼

[서울=뉴스핌] 박찬제 김종원 기자 = 이재명 대통령이 1일 3박 4일간의 싱가포르·필리핀 국빈 방문길에 오른다.

이 대통령은 2일 로렌스 웡 싱가포르 총리와 정상회담을 한다. 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담과 함께 국빈 만찬 일정을 한다.

이재명(오른쪽) 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리가 2025년 11월 2일 용산 대통령실에서 한국-싱가포르 정상회담에서 악수하고 있다. [사진=청와대]

한-싱가포르 인공지능(AI) 분야 종사자들과 교류·협력의 기회를 넓히기 위한 'AI 커넥트 서밋에 참석한다.

강유정 청와대 대변인은 이번 순방 사전 브리핑에서 "통상과 투자, 인프라 등 기존 협력을 공고히 하는 동시에 AI와 원전 등 미래 유망 분야로 협력 외연을 확대할 것"이라고 기대 효과를 설명했다.

이 대통령은 3일 필리핀 마닐라로 이동한다. 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과 정상회담과 국빈만찬을 한다.

한-필리핀 간 방산과 원전, 핵심광물 협력 확대를 위한 비즈니스 포럼에도 나선다.

강 대변인은 "방산과 인프라, 통상 분야에서 실질 협력을 더욱 심화할 것"이라면서 "원전과 조선, 핵심광물, AI 등 미래 유망분야 협력 기반을 강화해 나갈 것"이라고 기대했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 2025년 10월 31일 경북 경주시 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령과 기념 사진을 찍고 있다. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스] photo@newspim.com

한-필리핀 정상회담이 열리는 3월 3일은 수교 77주년이 되는 날이다. '3377' 숫자가 우호를 상징하는 숫자가 될 수 있도록 이번 순방에 심혈을 쏟고 있는 것으로 알려졌다.

강 대변인은 "이번 순방을 통해 지난해 발표한 'CSP 비전'을 구체화하는 계기가 마련될 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 지난해 10월 말레이시아에서 열린 한-아세안 정상회의에 참석했다. 당시 이 대통령은 ▲꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor) ▲성장과 혁신의 도약대(Springboard) ▲평화와 안정의 파트너(Partner)를 지향한다는 CSP 비전을 선언해 주목받았다.

청와대는 이번 싱가포르·필리핀 동남아시아 순방을 계기로 방산과 원전, 조선, AI, 핵심광물 , 인프라 등 미래 유망·첨단 산업 협력을 보다 확대하고 실질적인 성과를 낼 수 있는 국익중심 실용외교를 강화해 나가겠다는 계획이다.

