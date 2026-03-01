오현규 3경기 연속골에서 끝났지만…베식타시, 1-0 승리로 3연승

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 국가대표 공격수 오현규의 데뷔 4경기 연속 득점은 이뤄지지 않았다. 하지만 팀의 상승세는 이어졌다.

베식타시 JK는 28일(한국시간) 튀르키예 이즈미트의 코자엘리 스타디움에서 열린 쉬페르리그 2025-2026시즌 24라운드 원정 경기에서 코자엘리스포르를 1-0으로 꺾고 리그 3연승을 달렸다.

오현규. [사진=베식타시]

최전방 공격수로 선발 출전한 오현규는 92분을 소화했으나 공격 포인트는 올리지 못했다. 겨울 이적시장에서 벨기에 헹크를 떠나 베식타시 유니폼을 입은 그는 지난달 9일 알란야스포르전 데뷔골을 시작으로 3경기 연속골을 터뜨리며 구단 역사상 최초 기록을 세웠다.

이날은 상대의 집중 견제 속에 득점 기회를 잡는 데 어려움을 겪었다. 전반 32분 왼쪽에서 올라온 크로스에 골문으로 쇄도하며 왼발을 갖다 댄 게 유일한 슈팅이었다. 공은 골대를 벗어났다. 동료와 호흡이 맞지 않아 오프사이드에 걸리는 등 답답한 흐름이 이어졌다.

결승골은 세트피스에서 나왔다. 후반 7분 코너킥 상황에서 에마뉘엘 아그바두가 헤더로 골망을 흔들었다. 이번 겨울 잉글랜드 울버햄프턴을 떠나 합류한 아그바두의 베식타시 데뷔골이었다.

오현규는 후반 27분 날카로운 침투 패스로 추가골 기회를 만들었지만, 바츨라프 체르니의 왼발 슈팅이 크게 벗어나며 도움으로 연결되지는 않았다. 후반 추가시간이 흐르던 47분 조타 실바와 교체됐고, 그라운드를 빠져나가며 다소 절뚝이는 모습이 포착돼 우려를 남겼다.

베식타시는 오현규가 출전한 4경기에서 3승 1무를 기록하며 승점 46(13승 7무 4패)으로 18개 팀 중 4위를 유지했다. 8위 코자엘리스포르는 승점 30(8승 6무 10패)에 머물렀다.

