윤건영 충북교육감, '오늘도 학교로 갑니다' 출판기념회 개최

여야 정치권·교육계 인사 참석…"교육은 이념 아닌 아이들 미래"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감의 저서 '오늘도 학교로 갑니다' 출판기념회가 지난달 28일 충북대학교 개신문화관에서 열렸다.

이날 행사에는 최교진 교육부 장관을 비롯해 더불어민주당 이연희·송재봉·이광희 의원, 국민의힘 박덕흠·이종배 의원 등 여야 정치권 인사들이 참석했다.

윤건영 충북교육감이 출판기념회에서 인사말을 하고 있다. [사진=독자] 2026.03.01 baek3413@newspim.com

김영환 충북지사, 이시종 전 지사, 이범석 청주시장, 이기용 전 충북교육감, 조길형 전 충주시장, 송기섭 전 진천군수 등 지역 주요 인사들도 자리를 함께했다.

또 신용한 지방시대위원회 부위원장, 윤희근 전 경찰청장, 서승우 전 행정부지사, 김수민 전 정무부지사, 허창원 전 도의원, 서민석 변호사, 손인석 전 충북도 정무특별보좌관 등 각계 인사들이 참석했다.

김영호 국회 교육위원장, 임태희 경기도교육감, 강주호 한국교총 회장은 영상으로 축하 메시지를 전했으며, 반기문 전 유엔 사무총장도 영상 축사를 보내왔다.

윤 교육감은 "충북 교육 현장에서 만난 소중한 얼굴들과 그들의 숨소리에 응답해 온 기록을 도민들과 나누고 싶었다"며 "교육의 답은 언제나 학교 안에 있으며, 포용과 실용의 돛을 달고 공감동행 교육을 실천하겠다"고 말했다.

행사는 윤 교육감의 학교 시절을 담은 소개 영상으로 시작돼, 책 내용을 중심으로 구성된 북콘서트 형식으로 진행됐다.

윤 교육감은 학교 현장을 직접 방문하며 느꼈던 일화와 '교사존중·학부모감사 운동' 추진 배경 등을 설명했다.

한편 윤 교육감은 출판기념회에 앞서 도교육청 간부회의에서 "직원들은 행사에 참석하지 말라"고 당부한 것으로 전해졌다.

