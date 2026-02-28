부산청년포럼·김해시 청년정책협의체, 청년 정책 거버넌스 활성화 MOU

청년 유출 구조적 문제로 인식

교류·정착여건 개선 지속 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산청년포럼은 김해시 청년정책협의체와 함께 전날 김해시 청년정책협의체와 지방권 인구소멸 대응을 위한 '청년정책 거버넌스 활성화 업무협약'을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 청년 유출이 단순한 출산율 문제가 아니라, 일자리·주거·교통·생활환경이 동시에 약화되면서 발생하는 구조적 문제라는 인식 아래 마련됐다. '청년이 머무를 이유가 있는 도시'를 만들기 위한 협력체계를 구축하기로 했다.

지난 27일 부산 인제대학교에서 열린 '청년정책 거버넌스 활성화 업무협약식' [사진=부산청년포럼] 2026.02.28

현장 데이터와 정책 설계를 결합하고, 실행 이후에는 성과를 점검해 다시 정책에 반영하는 방식으로 협력을 이어갈 계획이다.

양 측은 ▲부산–김해 청년 교류·네트워크 활성화 ▲청년정책 발굴·공론장 협력 ▲인구유출·정착여건 공동 대응 등의 과제를 우선 추진할 예정이다.

김해시의회, 김해시 인구청년정책팀, 김해시청년센터, 인제대학교 글로컬대학사업본부 등 지역 주요 기관이 함께 참여해 행정·의회·청년 현장·대학이 연결되는 협력 기반을 마련했다는 점에서도 의미가 크다.

양 측은 앞으로도 청년의 삶에 실제로 도움이 되는 기준과 체크리스트를 제시함으로써 정책 논의가 체감 가능한 변화로 이어질 수 있도록 공동 제안을 이어갈 방침이다.

서정필 부산청년포럼 대표는 "청년의 목소리를 바탕으로 의제를 정리하고, 예산과 성과로 검증하며, 실행 가능한 대안을 끝까지 책임 있게 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com