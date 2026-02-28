메시, 경기 중 관중 난입에 '아찔'... 넘어졌지만 부상 피해

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미의 간판스타 리오넬 메시가 친선 경기 도중 관중 난입 소동에 휘말리는 아찔한 상황을 겪었다.

사건은 27일(한국시간) 푸에르토리코 바야몬의 후안 라몬 루브리엘 스타디움에서 열린 인데펜디엔테 델 바예(에콰도르)와의 친선 경기 막판에 벌어졌다. 후반 종료가 임박한 시점, 일부 관중이 갑작스럽게 경기장 안으로 뛰어들며 분위기가 급격히 어수선해졌다.

[바야몬 로이터=뉴스핌] 메시가 인데펜디엔테 델 바예와의 친선 경기에서 그라운드에 난입한 팬을 보며 당황스러워 하고 있다. 2026.02.28 wcn05002@newspim.com

이미 두 명의 팬이 메시에게 접근한 상황이었다. 한 팬은 사진 촬영을 시도했고, 또 다른 팬은 사인을 요청했다. 이 과정에서 또 다른 남성이 상의를 벗은 채 센터서클까지 전력 질주해 메시를 껴안았다.

보안 요원들이 급히 제지에 나섰지만, 팬을 밀쳐내는 과정에서 메시까지 휘말렸다. 보안 요원이 난입한 팬을 넘어뜨리면서 메시 역시 균형을 잃고 함께 그라운드에 쓰러졌다. 순간적으로 충돌이 발생했지만, 큰 부상으로 이어지지는 않았다.

메시는 곧바로 몸을 일으켰고, 남은 시간을 정상적으로 소화했다. 다행히 의료진의 긴급 처치가 필요할 정도의 상황은 아니었던 것으로 전해졌다.

경기 내용에서는 메시가 해결사 역할을 했다. 하프타임에 교체 투입된 그는 후반 25분 페널티킥을 성공시키며 결승골을 기록했다. 그의 득점에 힘입어 인터 마이애미는 2-1 승리를 거뒀다.

LAFC와의 MLS 시즌 개막전에서 0-3으로 완패한 마이애미는 이번 주말 올랜도 시티와 2라운드를 맞대결을 펼친다.

