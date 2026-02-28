안성시, 소형지게차 면허 취득 교육생 모집

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 맞춤형 취업지원 교육의 일환으로 내달 12일부터 '1차 소형지게차 면허취득 교육' 참여 교육생을 모집한다고 28일 밝혔다.

이번 교육은 건설기계 관리법에 대한 이론수업과 소형지게차 운전실습 등 현장에서 실제 적용 가능한 프로그램으로 구성됐다.

1차 소형지게차 면허 취득 교육생 모집 안내 홍보물[사진=안성시]

교육은 오는 3월 24일부터 4월 1일까지 안성시 중장비학원에서 총 3개 기수로 운영되며, 기수별 10명이 이론 1일과 실습 1일로 총 2일간(13시간) 교육을 받게 된다.

참여 대상은 안성시 거주 60세 이하 구직자로, 1종 보통 운전면허를 소지하고 지게차 운전에 문제가 없는 자이다.

교육 신청은 내달 12일부터 안성일자리센터에서 방문 접수로 가능하며, 선착순 마감된다.

안성시 일자리센터 관계자는 "이번 소형지게차 면허취득 교육은 수료 후 소형지게차 면허를 취득할 수 있어 구직자들의 취업에 도움이 될 것으로 기대된다"며 "시민 여러분의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 밝혔다.

