평택보건소, 재난의료대응 신속대응반 교육 실시

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 재난 및 다수 사상자 발생 시 응급의료 대응을 위해 평택보건소 전 직원을 대상으로 '2026년도 재난의료대응 신속대응반 교육 훈련'을 실시했다.

28일 시에 따르면 이번 교육은 재난 및 다수 사상자 발생 시 신속하고 체계적인 의료지원으로 시민의 생명과 안전을 지키기 위한 현장 대응 역량 강화를 위해 마련됐다.

'재난의료대응 신속대응반 교육'을 받고 있는 평택보건소 직원들[사진=평택시]

신속대응반은 의사와 간호사, 행정인력 등으로 구성된 재난 현장 응급의료대응팀으로, 다수 사상자 발생 시 즉시 현장에 출동해 현장응급의료소를 설치하고 사상자 현황을 파악하며 의료자원을 신속하게 투입하는 역할을 담당한다.

교육은 경기응급의료지원센터 및 경기소방본부의 재난 의료 강사진을 초빙한 전문적인 과정으로 구성됐다.

이날 직원들은 대규모 사상자 발생에 따른 재난 의료 현장 활동 강화를 위해 재난 의료 대응 체계 및 재난 의료 대응 심화 교육, 재난 의료 대응 도상 훈련 등을 진행했다.

평택보건소 관계자는 "재난은 예고 없이 찾아오지만, 철저한 준비와 훈련을 통해 피해를 최소화할 수 있다"며 "앞으로도 지속적인 교육과 훈련을 통해 신속대응반의 현장 대응 역량을 높여 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

