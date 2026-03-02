증권업계, ISA 10주년 맞아 공동 이벤트 진행

가입자 800만명·잔고 50조…올해 1월 한 달 6조4000억 유입
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회와 21개 증권사가 개인종합자산관리계좌(ISA) 출시 10주년을 맞아 3월 한 달간 공동 이벤트를 실시한다.
2일 금융투자협회는 오는 31일까지 ISA 가입·투자 이벤트를 진행한다고 밝혔다. ISA 계좌 신규 개설, 추가 납입, 계좌 이전 고객을 대상으로 증권사별 혜택을 제공한다.
ISA는 국내 상장주식·펀드·ETF·예적금 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 운용할 수 있는 절세형 계좌로, 지난 2016년 3월 도입됐다. 계좌 내 금융상품 간 이익과 손실을 통산해 순이익 기준 일반형 최대 200만원(서민형 최대 400만원)까지 비과세되며, 초과분에는 9.9% 분리과세가 적용된다.
ISA는 올해 1월 말 기준 가입자 약 800만명, 가입 금액 50조원 규모로 성장했다. 도입 초기 출시 3개월 만에 가입자 200만명을 돌파했으나 한동안 정체됐다가 지난 2021년 2월 투자중개형 ISA 도입 이후 다시 증가세로 돌아섰다. 지난 1월 한 달간 6조4000억원이 유입됐으며, 지난해 11월부터 올해 1월까지 3개월간 월평균 37만명이 늘었다.
한재영 금투협 K자본시장본부장은 "ISA는 지난 10년간 국민의 가계 자산 형성 지원을 위한 대표 상품으로 성장해 왔다"며 "이번 이벤트를 계기로 보다 많은 국민이 투자와 자산관리에 관심을 갖고 ISA를 적극 활용하기를 바란다"고 말했다.
이벤트 세부 혜택은 증권사마다 상이하며, 각 증권사 홈페이지에서 확인할 수 있다.
