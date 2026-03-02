교육부, 국가기초학력지원포털 3일 개통…진단·보정·심리검사 한곳에

분산된 3개 누리집 통합…초1~고2 기초학력 진단부터 맞춤형 학습까지 지원

NEIS 연계로 학습이력 누적 관리…교사 업무 경감·학생·학부모 결과 확인 용이

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국교육과정평가원은 초·중·고 학생의 기초학력 진단과 맞춤형 학습 지원을 통합 제공하는 국가기초학력지원포털을 오는 3일 정식 개통한다고 2일 밝혔다.

국가기초학력지원포털은 초등학교 1학년부터 고등학교 2학년까지를 대상으로 기초학력 진단검사와 심리검사, 보정학습자료 제공 등을 한곳에서 지원하는 온라인 플랫폼이다. 그동안 기초학력 관련 서비스가 3개 누리집으로 나뉘어 운영되면서 현장 활용에 불편이 있었던 만큼 이를 하나로 통합해 학교 현장의 접근성과 활용도를 높였다.

교육부 전경. [사진=교육부]

기존에는 기초학력 진단검사, 보정학습자료, 심리검사 도구가 각각 다른 누리집에서 제공됐지만 포털 개통 이후에는 이들 서비스를 한 플랫폼에서 일괄 이용할 수 있다. 이에 따라 학교는 학생의 성취 수준과 학습 저해 요인을 보다 종합적으로 파악하고, 진단 결과에 맞춘 학습자료를 연계해 제공할 수 있게 된다.

이번 포털은 기존 기초학력 진단-보정시스템의 기능을 유지하면서도 나이스(NEIS) 연계를 통한 학습이력 누적 관리 기능을 새로 강화한 것이 특징이다. 학년이 올라가거나 학교급이 바뀌더라도 학생의 학습 이력을 연속적으로 관리할 수 있어 기초학력 지원의 지속성이 높아질 것으로 기대된다.

맞춤형 학습 지원 방식도 확대됐다. 기존에는 PDF 중심의 보정자료가 제공됐지만, 앞으로는 PDF를 비롯해 전자책(e-book), 동영상 등 다양한 형태의 자료가 함께 제공된다. 교육부는 이를 통해 학생별 진단 결과에 맞는 보다 입체적인 학습 지원이 가능해질 것으로 보고 있다.

검사 결과 확인 방식도 달라진다. 종전에는 교사가 결과표를 출력해 학생에게 전달하는 방식이 주를 이뤘지만 포털 개통 이후에는 학생과 학부모가 로그인하거나 문자 안내를 통해 직접 결과를 확인할 수 있다. 학생은 자신의 학습 및 성장 이력을 스스로 점검하고 학부모는 자녀의 학습 수준과 특성에 대한 객관적 정보를 바탕으로 가정 내 학습지도를 할 수 있게 된다.

학교는 포털을 통해 기초학력진단검사와 다양한 심리검사를 실시해 학생의 성취 수준과 학습 곤란 원인을 종합적으로 진단할 수 있다. 이를 바탕으로 학부모 상담 결과 등을 종합해 '학습지원대상학생'을 선정하고, 검사 결과와 연계된 학습자료를 제공하게 된다.

전국 초·중·고교는 4일부터 포털을 통해 온라인 기초학력진단검사를 실시할 수 있으며, 학교 여건에 따라 검사지 파일을 출력해 지필 방식으로도 운영할 수 있다. 교육부와 한국교육과정평가원은 개통 초기 현장 안착을 지원하기 위해 4월 30일까지 기술지원센터를 운영할 예정이다.

유지완 교육부 학교지원관은 "기초학력은 학생이 잠재적 역량과 소질을 발휘하기 위해 갖춰야 할 최소한의 능력"이라며 "공교육을 통해 이를 보장하는 것은 국가의 중요한 책무"라고 밝혔다.

