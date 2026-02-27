경남도, 양산 신흥사 석조석가여래삼존좌상·복장유물' 국가 보물 승격

복장유물 포함 예술적 가치 인정
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 도 유형문화유산인 양산 신흥사 석조석가여래삼존좌상 및 복장유물을 국가지정문화유산 보물로 승격했다고 27일 밝혔다.
신흥사는 통도사 말사로 양산시 원동면에 위치한다. 대웅전 본존 석가여래좌상(높이 140㎝)과 좌우 협시보살상이 모셔져 있다.
이번 보물 지정 불상은 조각승 수조각승 승호를 비롯해 수연·보장·인원·처행 등이 1682년(숙종 8년) 완성해 봉안한 작품이다. 우협시 보살좌상 복장 발원문에 따르면 승호가 경주 동면 천동에서 '영산회삼존'으로 조성했다.
승호는 조선 후기 불석 조각의 새로운 지평을 연 조각승으로 17세기 후반 경상도 중심으로 활동했다. 근엄한 얼굴, 안정된 신체 비례, 간결한 옷주름 표현이 불석 불상의 특징을 보여주며 나뭇잎형 소맷자락은 그의 독창적 기법이다.
이 불상은 승호 작품 중 대웅전 봉안용으로는 가장 이른 사례이며 불석 불상 중 최대 규모다. 조선 후기 경상도 조각 활동과 원봉안처 보존이라는 점에서 미술사·역사적 가치가 높다.
발원문과 함께 납입된 후령통 등 복장유물도 17세기 복장 의식을 이해하는 중요한 유물로 함께 보물 지정됐다.
정영철 경남도 문화체육국장은 "역사·예술적 가치 높은 도내 문화유산을 적극 발굴해 지역 역사문화 자원으로 활용하겠다"고 말했다.
