국민연금 작년 231조6000억 벌었다…수익률 18.8% '역대 최고'

국내주식 수익 가장 높아…반도체 강세

'불안정' 해외 정세에도 AI 중심 '실적'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지난해 국민연금 운용 수익이 231조6000억원에 달해 기금 설치 이후 가장 높은 연간 운용 성과를 거뒀다.

국민연금공단 기금운용본부는 27일 2025년 한 해 동안 231조6000억원을 벌어들이며 기금 적립금이 1458조원으로 집계됐다고 밝혔다.

지난해 수익률은 18.82%(금액 가중수익률·잠정)로 1988년 국민연금에 기금이 설치된 이후 가장 높은 수치다. 누적수익률은 연평균 8.04%를 기록했다.

[자료=국민연금공단]

자산군별 수익률을 살펴보면 국내주식이 82.44%로 가장 높았다. 해외주식 19.74%, 국내채권 0.84%, 해외채권 3.77%, 대체투자 8.03%를 각각 나타내 모든 자산군에서 양호한 성과를 거뒀다.

연금공단은 "가장 높은 성과를 기록한 국내주식은 인공지능·반도체 중심 기술주 강세와 자본시장 관련 정부 정책에 대한 기대감 등으로 큰 폭으로 상승하며 기금 전체 운용수익률을 견인했다"며 "해외주식은 미 관세정책 불확실성 속에서도 인공지능 등 기술주 중심 견고한 실적으로 강세를 보였다"고 설명했다.

국내채권은 연중 두 차례 기준금리 인하 후 경기회복 흐름 속 등락을 보이며 양의 수익률을 기록했다. 해외채권도 세 차례 미국 기준금리 인하와 경기 둔화 우려로 인한 금리 하락에 채권 가치가 상승해 양의 수익률을 기록했다. 대체투자 수익률에는 자산의 평가 가치 상승과 실현이익이 반영됐다.

해외의 다른 주요 연기금과 비교에서도 격차가 드러났다. 일본(GPIF) 12.3%, 노르웨이(GPFG) 15.1%, 캐나다(CPPIB) 7.7%다.

국민연금 기금운용 최종 성과 평가는 위험관리·성과보상전문위원회 검토 등을 거쳐 6월 말 기금운용위원회가 확정할 예정이다.

김성주 연금공단 이사장은 "국민연금이 지난해 전 세계 연기금 중에서도 최고 수준의 성과를 보이며 역대 최고 기록을 경신하게 된 것은 장기 관점에서 철저한 리스크 관리와 함께 자산배분 다변화, 성과보상체계 개선 등 인프라를 지속적으로 개선한 결과"라며 "특히 국내 증시 상승의 혜택이 컸다"고 설명했다.

김 이사장은 "기금 규모에 따라 운용역량을 강화하고 유연한 자산배분, 투자전략, 지역 다변화를 추진함으로써 장기 안정적 수익 제고에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

