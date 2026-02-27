대구 수성구 '망월지 두꺼비' 올해 첫 모습 드러내

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 지난 25일 망월지 일대에서 성체 두꺼비의 첫 출현이 확인됐다고 27일 밝혔다. 망월지와 주변 지역은 도심 속 생태공간으로, 두꺼비가 집단 산란과 서식을 하는 생태적 가치가 높은 곳이다.

매년 1000여 마리의 성체 두꺼비가 산란을 위해 욱수산 일대에서 망월지로 이동하며, 부화한 새끼 두꺼비 역시 대규모로 이동하는 등 두꺼비 생태계의 대표적인 표본 지역으로 평가된다.

대구 수성구 망월지에 두꺼비가 올해 첫 모습 드러내 봄을 알렸다.[사진=수성구] 2026.02.27 yrk525@newspim.com

수성구는 두꺼비 이동 시기에 맞춰 로드킬 방지 펜스를 설치하고, 폐쇄회로(CC)TV를 활용해 이동 상황을 모니터링하고 있다. 또한 수질·수위 관리 등을 통해 망월지 생태환경 보전에 힘쓰고 있다.

이와 함께 생태체험 프로그램을 운영해 학생들이 자연을 직접 체험하며 생태 감수성과 환경 보전의 중요성을 배우도록 지원하고 있다. 장기적 보전대책으로는 망월지 일대를 도시관리계획상 생태공원으로 지정하고, 기후에너지환경부 국고보조사업과 연계해 도시 생태축 복원 및 생태교육관 건립을 추진하고 있다.

김대권 수성구청장은 "망월지는 수성구 대표 캐릭터 '뚜비'가 탄생한 상징적인 공간"이라며 "자연과 사람이 공존하는 생태 보전의 중심지로 가꿔 나가겠다"고 밝혔다.

