AB6IX, 정규 3집 선공개 곡 '쏘 스위트(0522)' 발매…컴백 예열

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 AB6IX (에이비식스)가 27일 오후 6시, 새 정규 앨범의 선공개 곡 '쏘 스위트 (0522)(So Sweet (0522))'를 발표하며 본격적인 컴백 예열에 나선다.

내달 16일 발매 예정인 정규 3집 '세븐 : 크림슨 호라이즌'(SEVEN : CRIMSON HORIZON)'의 선공개 곡 '쏘 스위트(0522)'는 사랑에 빠진 설렘과 일상의 달콤함을 담은 어쿠스틱 팝 트랙으로, 서로의 곁에서 천천히 쌓여가는 사소한 순간들이 주는 행복을 부드럽고 따뜻한 감성으로 풀어낸 곡이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 쏘 스위트(0522). [사진=브랜뉴뮤직] 2026.02.27 moonddo00@newspim.com

특히 멤버 이대휘, 박우진이 작사에 참여해 팬들을 향한 감정을 노랫말로 진솔하게 담아내며 팬들의 마음에 진한 감동을 선사할 것으로 기대를 모은다.

발매에 앞서 지난 26일 공개된 커버 이미지는 노을 진 도시의 하늘 위에 AB6IX 로고를 별자리처럼 수놓은 비주얼로 눈길을 끌었는데,

몽환적이면서도 설렘 가득한 분위기가 곡의 감성과 맞닿아 있어 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.

AB6IX는 이번 선공개 곡 발매를 시작으로 콘셉트 포토, 트랙리스트, 무드 필름, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 티징 콘텐츠들을 순차적으로 공개할 계획이다.

AB6IX의 '세븐 : 크림슨 호라이즌'은 내달16일 각종 음원 사이트들을 통해 정식 발매된다.

