'오늘부터 인간입니다만' 이시우 위장 등장에 김혜윤, 또 한번 위기

SBS 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만' 측은 11회 방송을 앞둔 27일, 팔미호(이시우)의 변화를 포착한 스틸컷을 공개했다. 은호(김혜윤), 강시열(로몬)과 대치 구도를 이루며 미묘한 긴장감을 유발한다.

지난 방송에는 현우석(장동주)이 심장암으로 6개월 시한부 판정을 받은 가운데, 파군(주진모)은 은호에게 사진참사검을 건네며 "그 장도로 정인을 찌르면 뒤바뀐 운명은 제자리를 찾고, 너도 다시 구미호로 돌아갈 수 있을 것"이라고 말했다. 이에 은호는 강시열을 지켜낼 방법을 찾았지만, 거스를 수 없는 운명을 자각한 듯 꿈에서 깨어나 눈물을 흘리며 안타까움을 자아냈다.

은호, 강시열, 현우석의 뒤엉키고 뒤틀린 운명의 향방이 어떻게 흘러갈지 남은 2회를 더욱 궁금하게 하고 있다. 이들의 운명을 바꿀 수 있는 유일한 존재인 팔미호는 장도철(김태우)의 공격을 받으며 다시 한번 위기가 드리웠다. 이날 공개된 사진에서도 은호, 강시열과 마주 보고 선 팔미호의 서늘한 눈빛이 심상치 않다. 여기에 앞선 예고편에서 '금호'의 모습을 하고 은호에게 접근해 여우 구슬을 찾던 모습도 함께 공개돼 눈길을 끈다. 과연 팔미호는 장도철의 사냥감이 된 채 최후를 맞을지, 은호와 강시열의 위험한 존재가 된 그의 행보에 귀추가 주목된다.

'오늘부터 인간입니다만' 제작진은 "오늘(20일) 방송되는 11회에서 이윤(최승윤)은 강시열 소속팀의 구단주로 은호에게 접근하고, 장도철은 팔미호를 조종해 여우구슬을 찾아내려 한다"라며, "최악의 위기 속에 은호가 강시열을 위해 어떤 선택을 할지 마지막까지 지켜봐 달라"고 전했다.

SBS 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만' 11회는 27일 밤 9시 50분에 방송된다.

