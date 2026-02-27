박형준 부산시장, 제3금융중심지 추진 '강력 반대'…"부산 금융생태계 붕괴 우려"

금융업 분산 시 지속 불가능 경고

부산 금융 중심지 역할 감소 우려

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 정부의 전북 제3금융중심지 지정 추진을 "나눠먹기식 역행 정책"이라며 강하게 비판했다.

박 시장은 지난 26일 페이스북의 적은 글을 통해 "이재명 정부가 추진 중인 제3금융중심지 지정은 금융 경쟁력을 분산시키는 정치적 결정"이라고 밝혔다.

[사진=페이스북 캡처] 2026.02.27

는 "금융업은 대표적인 집적 산업으로, 생태계가 조성되지 않으면 지속 가능하지 않다"며 "국민연금이 전주에 있다고 해서 금융중심지가 되는 것은 아니다"고 직격했다.

그러면서 "부산시는 2009년 금융중심지로 지정된 이후 부산국제금융센터(BIFC) 1·2·3단계 조성과 금융 관련 기관 유치를 지속 추진해왔다"면서 "하지만 수도권 일극체제로 인해 부산의 금융생태계가 아직도 취약한 상황에서 기관을 분산시키면 생태계가 붕괴할 것"이라고 우려했다.

이어 "이재명 정부가 한국거래소 지주회사 전환을 본점 소재지 기준 없이 추진할 경우 핵심 기능이 수도권으로 이전될 가능성이 있다"며 "부산이 또다시 '빈 껍데기'로 전락할 수 있다"고 비판했다.

박 시장은 "정부가 부산시민으로부터 고래를 빼앗고 멸치를 주는 일을 반복하고 있다"며 "산업은행 이전 무산, 금융기관 기능 축소 등이 모두 같은 맥락"이라고 언급했다.

이어 "지역균형발전은 정치 논리가 아니라 혁신 역량에 따른 선택과 집중을 통해 달성해야 한다"며 "제3금융중심지 지정은 부산의 금융산업을 무너뜨리는 결정이 될 것"이라고 강조했다.

박 시장은 "금융업 없는 부산은 해양수도도, 글로벌 허브도시도 될 수 없다"며 "부산의 미래를 가로막는 어떤 정부 정책에도 단호히 반대하겠다"고 목소리를 높였다.

