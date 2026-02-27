베리베리 강민 주연 '점프보이 LIVE' 27일 첫선…스틸컷 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마 '점프보이 LIVE'가 27일 오후 16시 공개를 앞두고, 주연을 맡은 베리베리 강민의 소감과 보도스틸 4종을 공개했다.

강민은 "순간이동 능력을 갖게 된 '이온' 역이 저에게도 신선한 캐릭터로 다가왔던 만큼 시청자분들에게도 '점프보이 LIVE'가 일상에 기분 좋은 활력이 됐으면 좋겠다"라고 작품 공개 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 점프보이 LIVE 스틸. [사진=테이크원컴퍼니] 2026.02.27 moonddo00@newspim.com

함께 선보인 '점프보이 LIVE'의 보도스틸은 주인공 '이온'(강민)이 극 중에서 펼칠 모험을 예고하는 동시에, '이온'의 유일한 절친 '테슬라'(김준현)와의 평화로운 한때를 담아 눈길을 끈다.

'이온'은 학교와 SNS에서 존재감이 옅은 아웃사이더였지만, 어느 날 운석 조각을 줍고 순간이동 능력을 갖게 되면서 폭발적인 관심을 받는 인물이다. 이에 '이온'이 셀카봉을 들고 SNS 라이브 중인 장면부터 토끼 헬멧을 쓴 채 결연한 눈빛으로 고카트 운전대를 잡은 모습, 누군가를 향해 총구를 겨누는 순간 등은 어디로 향할지 모르는 그의 순간이동 라이브를 암시하며 예측 불가한 스토리 전개에 대한 궁금증을 자아낸다.

글로벌 K팝 숏폼 플랫폼 킷츠가 단독으로 서비스하는 '점프보이 LIVE'는 인플루언서를 꿈꾸는 과학고 꼴찌 아웃사이더가 우연히 얻은 순간이동 능력을 통해 '라이브 히어로'로 거듭나는 청춘 성장기를 그린다. '메스를 든 사냥꾼'으로 칸 국제 시리즈 페스티벌에 진출한 이정훈 감독이 메가폰을 잡는 작품으로, 세로형 숏폼에 최적화된 화면 연출로 시선을 사로잡을 예정이다. 베리베리로 활동하며 꾸준히 사랑받아 온 강민이 드라마에서 보여줄 활약과 매력 또한 작품의 관전 포인트로 꼽힌다.

킷츠는 지난 1월 NCT 제노, 재민 주연으로 주목받은 '와인드업'에 이어 강민 주연의 '점프보이 LIVE'를 두 번째 프리미엄 숏폼 드라마로 선보이며 라인업을 확대하고 있다. 킷츠 프리미엄 숏폼 드라마는 탄탄한 제작진과 K팝 아티스트의 협업을 바탕으로 완성도를 높인 작품으로, 차별화된 연출과 스토리텔링을 강점으로 내세운다. 이에 전작의 화제성을 잇는 '점프보이 LIVE'에 대한 기대감도 고조되고 있다.

휴먼 SF 성장 드라마 '점프보이 LIVE'는 27일 16시 킷츠에서 전편이 독점 공개된다. '점프보이 LIVE'는 1~6회까지 무료로 시청할 수 있으며, 7회 이후의 유료 회차는 구독 상품인 프리미엄 주간 멤버십 또는 앱 내 유료 재화인 프리미엄 티켓을 구매 후 단건 대여 및 소장하는 방식으로 감상 가능하다.

