삼진어묵, 프리미엄 매운 간식 '빅불닭핫바' 출시

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 삼진어묵은 28일 프리미엄 매운 간식 '빅불닭핫바'를 출시한다고 27일 밝혔다.

빅불닭핫바 웹 이미지[사진=삼진어묵]

'빅불닭핫바'는 강렬한 매운맛을 콘셉트로 한 110g 고중량 제품으로, 하나만으로도 든든한 식사 대용이 가능하도록 중량과 식감을 강화했다. 합리적인 가격으로 구성해 소비자 접근성도 높였다.

제품은 명태 100% 연육을 사용해 비린내를 줄이고 촉촉하면서도 담백한 맛을 살렸다. 여기에 불닭 소스를 블렌딩해 어묵 특유의 쫄깃한 식감과 함께 강한 매운맛을 구현했다.

삼진어묵은 매운맛 간식 시장이 확대되는 소비 트렌드에 맞춰 기존 핫바 라인업을 확장하고, 제품 선택의 폭을 넓히기 위해 이번 신제품을 기획했다.

신제품은 삼진어묵 전국 직영 매장(일부 매장 제외)에서 판매된다.

이유환 삼진어묵 매장사업부문장은 "중량과 식감을 강화해 매운맛뿐 아니라 든든함까지 전달하는 데 집중했다"며 "앞으로도 소비자 취향을 반영한 어묵 간식 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

