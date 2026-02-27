"AI 선도 인재 키운다" 게임인재원, 인공지능 교육 전면개편

제6기 59명 졸업…이중 19명은 졸업 전 취업

3월 10일까지 8기 교육생 모집

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 27일 오후 2시 게임인재원 제1캠퍼스(판교 LH기업성장센터)에서 제6기 졸업식을 연다. 이번 졸업식에서는 게임 기획, 아트, 프로그래밍 등 3개 학과에서 2년 과정을 마친 59명이 졸업장을 받는다.

성적이 우수한 최우수 졸업생에게는 문체부 장관상이, 우수 졸업생에게는 콘진원장상이 수여되며, 한국게임산업협회, 엔씨소프트, 넥슨코리아 등 유관 기관과 주요 기업도 특별상을 수여해 졸업생들의 새 출발을 격려할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 김영수 문화체육관광부 제1차관이 경기 성남시 게임인재원을 방문해 학생들과 기념촬영을 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.01.21 fineview@newspim.com



2019년 개원한 게임인재원은 현장 맞춤형 실무교육을 통해 현재까지 전문인력 322명을 배출했으며, 제5기까지의 누적 취·창업률은 74%에 달한다. 이번 제6기 졸업생 59명 중 19명은 졸업 전 넥슨, 넷마블 네오, 라이온하트 스튜디오, 펄어비스 등 국내 주요 게임사에 조기 취업하는 성과를 거뒀다.

게임인재원은 AI 기술이 게임 개발 전반에 도입되는 급격한 산업 변화에 선제적으로 대응하기 위해 교육과정을 대폭 개편한다. 올해 입학하는 제8기 신입생부터는 기존 2년 과정에서 9개월 집중 교육 체제로 전환하고, 전체 교육과목 중 AI 활용 과목을 20% 이상으로 구성할 예정이다.

학과별로는 기획학과가 AI 실무역량 강화 교육을 제공하고, 아트학과는 AI 기반 환경 제작 기술을 융합한 실습 중심 교육을 진행한다. 프로그래밍학과는 C/C++, 시스템, 엔진, AI 도구 활용을 중심으로 실무형 교육과정을 운영한다.

제8기 신입생 모집…3월 10일까지 온라인 접수

문체부와 콘진원은 제8기 신입 교육생도 함께 모집한다. 2008년 3월 31일 이전 출생자라면 누구나 지원할 수 있으며, 서류 및 대면 평가를 거쳐 최종 선발한다. 교육비 전액 지원, 우수 교육생 해외 게임쇼 참관 기회 등 혜택도 제공된다. 신청은 3월 10일 낮 12시까지 콘진원 사업관리시스템을 통해 온라인으로만 접수 가능하다.

문체부 정책 담당자는 "게임산업은 기술 혁신이 가장 빠르게 일어나는 분야인 만큼, 인공지능(AI) 시대에 걸맞은 인재 양성이 국가 경쟁력의 핵심"이라며, "게임인재원이 대한민국을 넘어 세계적인 게임 개발자의 산실이 될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.

