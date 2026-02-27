부산시, 핀란드대사와 '스마트시티·북극항로 협력' 논의

기술과 경제 대립, 협력 방안 모색

직항노선과 장기적 협력 논의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 주한핀란드대사와 스마트시티·북극항로 협력 확대 방안을 논의했다.

시는 전날 시청 국제의전실에서 김경덕 행정부시장과 유리 예르비아호 주한핀란드대사 일행을 접견했다고 27일 밝혔다. 안띠 니에멜라 공관차석, 오세정 주부산 핀란드 명예영사도 참석했다. 대사는 '2026 드론쇼 코리아' 개막식 참석 계기로 부산을 방문했다.

김경덕 부산시 행정부시장(오른쪽 두 번째)이 26일 오전 9시 시청 국제의전실에서 유리 예르비아호(Jyri Järviaho) 주한핀란드대사를 만나 부산과 핀란드 간 협력 확대 방안에 대해 논의하고 있다.[사진=부산시] 2026.02.27

김경덕 행정부시장은 핀란드가 혁신 기술로 스마트시티 선도국가라고 평가했다. 부산 강서구 에코델타시티는 국가시범 스마트도시로 지속가능 주거·첨단산업·환경 모델을 구현 중이다. 헬싱키 칼라사타마 프로젝트와 유사해 실질 교류 가능성을 제시했다.

유리 예르비아호 대사는 부산의 스마트시티·첨단산업 전략에 관심을 보였다. 양국이 혁신·지속가능성 중심으로 다양한 분야 협력을 확대하길 기대한다고 밝혔다.

양측은 부산-헬싱키 직항노선 개설 필요성도 논의했다. 김 부시장은 코로나19와 국제 정세로 지연된 점을 아쉬워하며 관광·경제·문화 교류 확대를 기대했다. 중장기 협력 방안을 모색하기로 했다.

김 부시장은 북극항로 전략적 중요성도 강조했다. 핀란드의 쇄빙선 기술과 부산의 조선·해양 분야 협력이 필요하다고 밝혔다. 대사는 장기 대비 필요성에 공감했다.

김 부시장은 스마트도시·디지털 혁신·해양물류·친환경 에너지 중심 글로벌 허브 도약을 설명하며 스마트시티·AI·해양기술·관광문화 협력을 확대하길 기대한다고 접견을 마무리했다.

