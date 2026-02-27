仁川机场免税店格局重组：乐天回归 现代扩大版图

纽斯频通讯社首尔2月27日电 韩国关税厅确定了仁川国际机场免税店DF1、DF2区域的新运营商，机场免税格局由此重塑。乐天免税店时隔约三年重返机场业务，现代百货免税店则跃升为运营区域最多的运营商，进一步巩固自身地位。

仁川机场【图片=纽斯频通讯社】

关税厅（海关）26日召开"保税销售店特许审查委员会"，选定乐天免税店为仁川国际机场免税店DF1区域（香水、化妆品）的特许运营商，现代百货免税店为DF2区域（酒类、香烟）运营商。运营期限自开业之日起为7年，根据相关法律最长可运营10年。仁川国际机场公社将经与两家公司协商后签署最终合同。

乐天免税店以总分949.91分获得DF1区域运营权。该区域面积达4094平方米，公司预计每年将带来超过6000亿韩元的销售增长。乐天免税店计划在开业后通过分阶段翻新优化顾客动线，并根据国内外出境旅客的趋势加强品牌与商品组合。同时，还计划引入数字体验元素，提升免税购物便利性。

现代百货免税店以总分907.02分获得DF2区域运营权。继现有DF5、DF7区域后又新增该区域，成为仁川机场内运营区域最多的运营商。特别是其业务范围从原有的时尚、杂货扩展到化妆品、香水、酒类、香烟，跃升为机场内的"全品类"运营商。

现代百货免税店预计，每位旅客的运营手续费将比现有运营商低约40%，有望改善盈利能力。公司预计通过此次扩张，年销售额将超过1.1万亿韩元，并跃升为仁川机场销售额排名第一的运营商。

业界认为，此次运营商选定将使仁川机场免税市场竞争再度激化。（完）

