단양군, 533억원 규모 노인복지 정책 본격 추진

일상까지 바꾸는 노인복지로 '황혼이 빚나는 도시' 실현

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 올해 533억원 규모의 대대적인 노인복지 사업을 가동하며 어르신들의 안정적 노후를 뒷받침하는 대규모 노인복지 정책을 가동한다.

군은 '활기찬 노년공동체 조성'과 '안심복지 기반 강화'를 핵심 축으로 경로당 지원, 일자리 확대, 복지급여, 시설 개선 등 전방위 사업을 펼친다.

단양군청.[사진=단양군] 2026.02.27 choys2299@newspim.com

지역 내 160개 모든 경로당에 운영비·난방비·양곡을 지원하고, 경로당 지키미와 식사도우미를 운영해 안전한 공동생활 공간으로 강화하며 여가문화 강사, 와이파이 이용료, 위생소독 지원도 더해 경로당을 일상형 복지 거점으로 탈바꿈시킨다.

또 노인대학, 노인의 날 행사, 게이트볼 등 여가 프로그램도 확대해 어르신들의 사회활동과 소통을 돕는다.

노인일자리 사업에는 2084명이 참여하며 84억원이 투입되고, 단양형 일자리(돌봄·급식·공공서비스)를 통해 참여 기회를 넓혔다.

시범경로당 식사도우미, 단빛돌봄 등 지역 맞춤 모델과 '일하는 밥퍼' 8개소 운영으로 일자리와 복지를 연계할 계획이다.

기초연금·장수수당·효도수당 등 복지급여에 331억원 이상을 투입하고, 장기요양기관 처우개선수당과 시설 안전점검으로 돌봄 질을 높인다. 경로당 개보수·급식환경 개선·시설 현대화로 노후 시설을 단계적으로 갱신한다.

김문근군수는 "어르신들이 생활·돌봄·여가 전반에서 안정과 활력을 느끼도록 지원을 강화하겠다"며 "현장 체감형 정책으로 단양형 노후 모델을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.

choys2299@newspim.com