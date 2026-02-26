경기도의회 '건강도시 사업 활성화 방안 연구' 최종 보고회 개최

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 경제노동위원회 소속 한원찬 의원(국민의힘, 수원6)은 25일, 경기도의회에서 '경기도 건강도시 사업 활성화 방안 연구' 최종 보고회를 개최했다.
이번 연구는 초고령화와 기후위기 등 급변하는 사회 환경 속에서 1,400만 도민의 보편적 건강권을 확보하고, 도내 31개 시·군이 유기적으로 협력할 수 있는 법적·제도적 기반을 마련하기 위해 추진되었다.
이날 보고회에서는 대한보건협회 방형애 기획실장(보건학 박사)이 발제를 맡아 ▲건강도시 패러다임의 변화와 WHO 기준 분석 ▲경기도 건강도시 현황 진단 ▲실효성 있는 조례안 제정 및 시·군 준칙안 ▲광역 컨트롤타워 역할을 수행할 '경기도 건강도시 지원센터' 신설 방안 등을 발표했다.
연구 결과에 따르면, 건강 결정 요인의 80% 이상이 의료기관 외부의 사회적·환경적 요인에 기인함에 따라, 단순히 질병을 치료하는 단계를 넘어 도시의 모든 정책에 건강을 반영하는 '모든 정책 내 건강(HiAP, Health in All Policies)' 접근 방식이 시급한 것으로 나타났다.
한원찬 의원은 "그동안의 건강도시 정책이 선언적 의미에 그쳤다면, 이번 연구를 통해 실질적인 실행력을 담보할 수 있는 제도적 틀을 갖추게 되었다"며, "특히 부서 간 칸막이를 허물고 교통, 환경, 주거 등 도시의 모든 영역에서 도민의 건강이 최우선 고려되는 체계를 구축해야 한다"고 강조했다.
이어 한 의원은 "연구에서 제안된 '스마트 헬스케어 도입'과 '건강 포인트 인센티브제' 등은 도민들이 일상에서 체감할 수 있는 좋은 대안이 될 것"이라며, "이번 연구 결과를 바탕으로 경기도 실정에 맞는 조례안을 조속히 성안하여 발의하고, 경기도 전역이 균형 잡힌 건강도시로 거듭날 수 있도록 의정 활동을 집중하겠다"고 밝혔다.
한편, 이날 보고회에는 건강도시연구회 소속 김호겸 의원(국민의힘, 수원5), 윤태길 의원(국민의힘, 하남1), 이오수 의원(국민의힘, 수원9) 을 비롯해 관련 전문가들이 참석하여 건강도시 조성을 위한 구체적인 재원 확보 방안과 시민 참여형 '건강마을 리빙랩' 활성화 등에 대해 심도 있는 토론을 펼쳤다.
