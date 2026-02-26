익산 그린바이오 벤처캠퍼스, 전국 확산 거점 부상

운영 모델 공유·권역 협력 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 국내 1호로 조성된 익산 그린바이오 벤처캠퍼스가 전국 지자체의 벤치마킹 대상지로 부상하며 산업 협력의 중심축으로 떠오르고 있다.
익산시는 '익산 그린바이오 벤처캠퍼스'를 찾은 강원특별자치도·평창군·충청남도 관계자들과 운영 현황 및 시설·장비 구축 사례를 공유했다고 26일 밝혔다.
이번 방문은 '평창 그린바이오 벤처캠퍼스 시범사업' 추진과 연계해 27일까지 진행되며 전국 최초 조성 사례인 익산 캠퍼스의 운영 체계를 참고하고 지자체 간 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
방문단에는 농림축산식품부 그린바이오산업팀을 비롯해 강원특별자치도 농정과, 평창군 경제과, 충청남도 바이오산업과 관계자들이 참여했다. 또한 서울대학교 그린바이오과학기술연구원, 강원테크노파크, 강원개발공사 등 유관 기관도 함께했다.
익산시는 캠퍼스 운영기관인 한국농업기술진흥원, 예산 캠퍼스 운영기관인 한국과학기술원과 함께 운영 계획과 협력 모델을 소개했다. 참석자들은 운영 방향 설명을 청취한 뒤 권역별 캠퍼스 간 연계 협력 방안을 논의했다.
이어 연구 공간과 장비 구축 현황을 둘러보고 국가식품클러스터 등 지역 농생명·식품 산업 인프라를 방문해 그린바이오 산업과의 연계 가능성도 확인했다.
익산 그린바이오 벤처캠퍼스는 전국 5개 권역(익산·평창·포항·진주·예산) 가운데 가장 먼저 문을 연 제1호 캠퍼스로, 기업 맞춤형 연구 공간 제공과 대기업 협업 상품 개발 지원 등을 통해 체계적인 기업 성장 지원 기반을 구축하고 있다.
익산시 관계자는 "전국 최초 운영 경험을 공유해 타 지자체의 사업 추진에 도움이 되길 기대한다"며 "그린바이오 산업 생태계 조성을 선도해 나가겠다"고 말했다.
