블랙스완 가비, 청와대 만찬 참석…브라질 대통령 손등 키스 화제

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 블랙스완의 멤버 가비가 대한민국-브라질 민간 홍보 대사 역할을 톡톡히 해냈다.
지난 23일 이재명 대통령이 청와대 영빈관에서 주최한 한-브라질 국빈 만찬에 가비가 참석, 양국 정부 관계자와 경제인들과 자리를 함께 한 장면이 화제다.
특히 브라질 룰라 대통령은 참석 인사들과 인사를 나누는 가운데, '가비'의 손등에 키스를 하며 각별한 친근감을 보였다.
룰라 대통령은 가비와 만나 인사를 나누는 이 장면을 자신의 인스타그램에 직접 올렸는데, 26일 오전 120만 조회수를 넘어서고 있다. 또한 룰라 대통령이 블랙스완의 노래 '캣 앤 마우스(Cat&Mouse)'를 배경음악으로 올린 영상은 무려 560만 조회수를 돌파, 역주행 히트곡 기대감까지 주고 있다.
블랙스완의 소속사 디알뮤직은 "전혀 예기치 않은 자리에 갑자기 초대가 돼 본인과 기획사 모두 놀랐지만, 향후 한국 브라질간의 문화 교류에 기여할수 있다면 큰 영광이다. 언제든 불러주시는 자리에 나갈 자세가 돼있다"고 밝혔다.
가비가 부각된 것은 룰라 대통령의 영부인 호잔렐라 다시우바 여사가 평소 K팝의 열렬한 팬이라는 점에서 비롯됐다. 룰라 대통령 영부인은 방한을 하기전부터 이미 한국 K팝가수들에 대해 많은 관심을 보였고, 블랙스완 걸그룹 멤버 가비가 브라질 출신이라는 사실에 크게 반가움을 표한것으로 알려졌다. 이에 브라질 룰라 대통령의 공식 방한 일정에 앞선 지난 22일 서울 강남에서 가비와 미리 식사 자리까지 가지며, 친분을 나눴다.
브라질 영부인은 자신의 공식 인스타그램 계정에서 가비와 나란히 '두쫀쿠'를 나누는 모습을 담았다.
블랙스완은 전원 외국인으로 구성된 글로벌 4인조 K팝 걸그룹이다. 지난 2024년에는 용산 전쟁기념관 홍보대사로 위촉된 바 있다.
가비는 지난 2022년 소속사 디알뮤직의 글로벌 오디션에서 4천대 1의 경쟁률을 뚫고 발탁됐다. 2002년 브라질 산타카타리나주 태생으로 현재 활동중인 케이팝 걸그룹중 유일한 브라질 출신이다.
