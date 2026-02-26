천호성 전북교육감 예비후보, 전북형 AI미래교육 비전 제시

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보는 인공지능(AI) 기반 공공학습플랫폼 구축을 핵심으로 한 'AI 미래교육' 비전을 발표하고 "전북 실정에 맞는 교육 혁신에 나서겠다"고 26일 밝혔다.
천 예비후보는 학생·교사·학부모가 AI를 학습과 일상에서 자연스럽게 활용할 수 있도록 온·오프라인 연계 하이브리드 학습환경을 조성할 계획이다.
이를 위해 AI 기초소양 교육 강화AI 중점학교 확대와 맞춤형 학습지원 체계 단계적 구축 등을 추진해 전북형 AI 교육 생태계를 마련한다는 구상이다.
디지털 역량 강화와 함께 의존 문제 해소에도 나선다. 스마트폰 프리학교 시범 운영과 디지털 디톡스 프로그램을 병행하고, '질문 중심 AI 교육'을 통해 사고력과 자기주도 학습 역량을 높이겠다는 방침이다.
또 대학·특성화고·과학고와 연계한 AI 심화교육 모델을 운영하고, 영재학교·마이스터고 협력 프로젝트를 통해 지역 인재 조기 발굴·육성 체계도 강화할 계획이다.
천 예비후보는 AI 교육이 기술 중심으로 치우치지 않도록 인문·예술 교육도 병행하겠다고 밝혔다. '독서 300권 프로젝트'와 '1인 1예술 융합교육'을 통해 사고력과 창의성을 함께 키워 AI 역량과 인문학적 감수성을 겸비한 미래 인재를 육성하겠다는 구상이다.
천 예비후보는 "전북형 AI 활용교육과 공공학습플랫폼을 구축해 학습 격차를 줄이고 기술과 인간이 함께 성장하는 균형 있는 미래교육을 실현하겠다"고 강조했다.
