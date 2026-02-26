부안군, 대보름 '개기월식 관측회' 개최

과학 인재 육성·우주 탐구 활성화
[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군은 대보름 개기월식을 군민과 함께 관측하는 특별한 과학 체험 행사를 마련했다고 26일 밝혔다.
군은 내달 3일 부안 해뜰마루 인근 자연마당에서 '2026 대보름 개기월식 공개 관측회'를 개최한다.
이번 행사는 전국 최대 규모의 반사망원경을 보유한 부안청림천문대가 운영하며, 청소년을 비롯한 군민들이 평소 접하기 어려운 천문 현상을 직접 체험할 수 있도록 기획됐다.
군은 교과 과정에서 경험하기 어려운 천체 관측과 과학적 원리 학습 기회를 제공해 미래 과학 인재를 육성하고 지역 내 우주 탐구 문화를 확산한다는 계획이다.
행사는 오후 6시 30분부터 10시 30분까지 진행된다. 개기월식의 원리와 특징을 설명하는 과학 해설을 시작으로 전문 망원경 관측, 스마트폰을 활용한 달 촬영 체험 등이 이어진다.
현장에는 주 관측 망원경과 소구경 쌍안경, 촬영 장비, 관측 모니터 등이 설치되며 실시간 관측 화면도 제공된다.
행사 종료 후에는 달 사진 등 홍보물을 배포하고 만족도 조사를 실시해 향후 과학 프로그램 운영에 반영할 예정이다.
군 관계자는 "이번 관측회가 군민들의 과학적 호기심을 키우는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며 "가족이 함께 특별한 대보름 밤을 경험하길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com