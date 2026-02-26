경기도의료원, 안성병원장 신규채용 내달 9일까지 재공고

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의료원은 지난 20일부터 다음 달 9일까지 안성병원장 신임 병원장 재공개 모집한다고 26일 밝혔다. 이번 공고는 지난 2월 2일부터 2월 19일까지 실시한 공고에서 응모자가 2배수 미달로 실시하게 되었다.
안성병원장의 응모자격은 '경기도의료원 설립 및 운영 조례'에서 정한 기준에 따라 전공의 수련병원급 이상의 의료기관에서 전문의 이상의 직위로 5년 이상 근무한 경력 등이 요구되며 응모 희망자는 경기도의료원 홈페이지 '의료원소식-채용정보' 게시판에서 지원서 양식을 내려받아 작성 후 경기도의료원 행정지원팀에 직접 방문 접수하여야 하며 접수 마감일은 3월 9일이다.
이번 공고 마감 후 '경기도의료원 병원장 추천위원회'에서 서류심사와 면접 심사를 거쳐 경기도지사에게 임용후보자로 추천하게 된다. 이후 최종 임명은 경기도지사가 직접 결정하며 임명된 병원장 임기는 3년으로 병원을 대표하고 소속 직원을 지휘·감독하는 업무를 맡게 된다.
안성병원은 경기도의료원 산하 6개 병원 중 2018년에 신축된 최신 시설을 갖춘 병원으로 첨단 장비와 쾌적한 진료환경을 바탕으로 지역 공공의료를 선도하고 있다.
이필수 경기도의료원장은 "안성병원이 환자 중심의 의료서비스를 확대하고 공공의료 발전을 선도하는 병원으로 자리매김할 수 있도록 풍부한 경험과 역량을 가진 인재들의 많은 관심과 지원해 줄 것을 다시 한번 부탁드립니다"고 강조했다.
1141world@newspim.com