문체부, 3월부터 AI 콘텐츠 구축 본격화…창작 생태계 등 방안 마련

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 오는 3월 AI 전담 조직을 신설하고, 창작자와 콘텐츠 사업자의 AI 기술 활용을 체계적으로 지원하기 위한 정책 마련에 본격 나선다.
26일 '생성형 인공지능의 저작물 학습에 대한 저작권법상 공정이용 안내서'를 발간한 문체부는 올해 1분기까지 'AI 기반 콘텐츠 창작·제작자 생태계 활성화 방안' 수립에 나선다.
이 방안에는 AI 창작 도구 바우처 사업, 제작·기술 지원, 공모사업 등이 포함되며, 데이터 구축부터 창작·유통·거래·수익 배분·시장 확대에 이르는 전 주기를 아우르는 AI 기반 문화 생태계 지원체계 구축을 목표로 한다.
문체부는 3월부터 인공지능(AI) 관련 업무를 총괄하는 '문화 인공지능 정책과'를 신설해 급변하는 최첨단 분야에서 체계적이고 속도감 있게 산업을 지원한다.
이와 함께 문체부는 과학기술정보통신부, 방송통신위원회와 공동으로 2분기까지 'K-컬처 콘텐츠 사업자 육성 방안'을 수립한다는 방침이다. 이는 국내 콘텐츠 기업, 특히 중소 사업자들이 AI 전환(AX) 흐름에서 뒤처지지 않도록 자금과 기술을 지원하는 데 초점이 맞춰져 있다.
정책 추진 배경에는 AI가 글로벌 콘텐츠 시장의 제작·유통·소비 방식을 근본적으로 바꾸고 있다는 현실 인식이 자리한다. K-컬처가 세계적인 영향력을 갖추고 있음에도 불구하고, 국내 중소 콘텐츠 기업들은 AI 기술·데이터·자본에 대한 접근성이 낮아 차세대 산업 구조로의 전환에 어려움을 겪고 있다는 진단이다.
육성 방안에는 콘텐츠 기업의 AI 경쟁력 강화를 위한 'AI 콘텐츠 펀드(가칭)' 조성, IP 보유 콘텐츠 기업과 AI 기업 간 협력사업 지원, 콘텐츠 기업·미디어의 AI 기반 제작 프로세스 혁신 및 사례 확산, 중소 창작기업을 위한 AI 도구·인프라 활용 '창작 플랫폼' 구축, 영상·게임 제작 환경의 AX 촉진 등이 담길 예정이다.
정부는 글로벌 플랫폼 중심의 시장 환경에서 기술 도입 속도와 AI 협업 역량이 경쟁의 핵심 요소로 부상한 만큼, 콘텐츠 사업자 중심의 AX 활성화 전략을 통해 한국형 디지털 콘텐츠의 글로벌 확산을 이끌겠다는 구상이다.
