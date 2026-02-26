[프로축구] 개막전부터 최대 라이벌 매치... 서울-인천 '경인더비' 매진 임박

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 프로축구 K리그1 개막이 어느새 이틀 앞으로 다가왔다. 그 첫 시작을 이끌 인천 유나이티드와 FC서울의 '경인더비'가 뜨거운 만원 관중 열기 속 치러질 전망이다.

26일 인천 구단에 따르면 28일 오후 2시 인천축구전용경기장에서 열리는 하나은행 K리그1 2026 1라운드 개막전 티켓은 현장 판매분을 포함해 약 500여 장만 남은 상태다. 온라인 예매 잔여분과 당일 판매 물량을 감안하면 사실상 매진이 유력하다.

[서울=뉴스핌] 지난 2024년 5월 11일 경인더비에서 양 팀 선수들이 충돌하고 있다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.02.26 wcn05002@newspim.com

이번 경기가 매진될 경우 인천 구단 역사에 또 하나의 이정표가 세워진다. K리그1 기준 첫 매진이자, 구단 통산 세 번째 매진 사례다. 인천은 K리그2에 속해 있던 지난해 3월 1일 수원 삼성과의 홈 경기에서 1만8173명을 불러 모으며 창단 이후 첫 매진을 기록했다. 이어 같은 해 10월 수원전에서도 1만8134명이 입장해 두 번째 매진을 달성했다.

인천축구전용경기장의 역대 최다 관중은 2019년 3월 제주 유나이티드(현 제주 SK)전에서 기록한 1만8541명이지만, 당시에는 전석 매진은 아니었다. 이후 일부 관중석 공사가 진행되면서 현재 수용 가능 인원은 약 1만8100명 수준으로 줄어들었다. 이번 서울전은 현재 좌석 규모 기준 사실상 '완판'에 가까운 흥행이 예상된다.

배경은 분명하다. 인천은 2024시즌 강등의 아픔을 겪었지만, 단 1년 만에 K리그2 우승으로 곧바로 승격에 성공했다. 그리고 복귀 무대의 첫 상대가 최대 라이벌 서울이다. 팬들로서는 그 어느 때보다 상징성이 큰 경기다.

서울의 김기동 감독. [사진 = 한국프로축구연맹]

최근 맞대결 흐름은 인천에 썩 좋지 않다. 서울을 상대로 3경기 연속 승리가 없다. 특히 강등됐던 2024시즌에는 두 차례 모두 패했다. 인천이 서울을 상대로 마지막으로 승리를 거둔 경기는 2023년 7월 22일까지 거슬러 올라가야 한다.

양 팀의 감정은 여전히 뜨겁다. 2024년 5월 11일 12라운드 홈 경기에서 인천이 서울에 패한 뒤, 당시 서울 골키퍼 백종범이 인천 응원단 앞에서 격한 세리머니를 펼치며 논란이 일었다.

이에 일부 인천 팬들이 물병을 투척하는 사태가 벌어졌고, 후폭풍도 거셌다. 백종범은 비신사적 행위로 제재금 700만원을 받았고, 인천 구단 역시 제재금 2000만원과 함께 홈경기 응원석 5경기 폐쇄 징계를 받았다. 구단은 물병을 던진 사실을 자진 신고한 124명에게 홈 경기 무기한 출입 금지 조치를 내리는 등 재발 방지에 힘썼다.

인천의 윤정환 감독. [사진 = 한국프로축구연맹]

시간이 흘러 인천은 다시 1부 무대로 돌아왔다. 2024년 7월 이후 약 1년 7개월 만에 K리그1에서 서울과 재회하는 셈이다. 단순한 개막전이 아니라, 자존심과 명예 회복이 걸린 무대다.

팬들의 열망도 크다. 예매 오픈 이틀 만에 대부분 좌석을 채운 인천 서포터즈 '파랑검정'은 서울전 승리를 기원하는 대규모 카드섹션을 준비 중이다.

윤정환 감독 역시 첫 경기의 의미를 강조했다. 그는 "개막전이 경인더비로 열리면서 선수들과 팬들의 기대가 상당히 크다"라며 "서울전을 잘 치르면 이후 일정에서도 좋은 흐름을 이어갈 수 있을 것 같다. 첫 단추가 중요하다"라고 밝혔다. 이어 "올 시즌 홈에서는 모든 경기를 이기고 싶다"라는 포부도 덧붙였다.

wcn05002@newspim.com