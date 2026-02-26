남해군보건소, 저소득 어르신·장애인 치과진료비 지원

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군보건소는 저소득 어르신과 중증장애인을 대상으로 2026년 치과진료비 지원 사업을 추진한다고 26일 밝혔다.
이번 사업은 경제적 부담으로 치과 치료를 받기 어려운 군민에게 틀니·임플란트·보철 치료를 지원해 구강기능 회복과 전신건강 증진을 돕기 위해 마련됐다.
사업은 어르신 틀니·임플란트 지원, 60~64세 저소득층 임플란트 지원, 중증장애인 치과진료비 지원으로 나뉜다.
어르신 사업은 만 65세 이상 군민, 60~64세 사업은 1962년 1월생부터 1966년생 중 생일 지난 저소득층 군민, 중증장애인 사업은 연령 무관 등록 중증장애인을 대상으로 한다.
과거 보건소 무료 의치 지원자나 최근 7년 내 의료급여·건강보험 혜택으로 틀니·임플란트 시술비 받은 경우는 제외된다.
선정 기준은 의료급여 수급권자, 차상위 본인부담경감 대상자, 건강보험료 하위 50% 이하로 동일하게 적용되며 직장가입자 월 12만7500원 이하, 지역가입자 월 6만 원 이하다.
신청은 다음달 3일부터 20일까지 읍면별 일정에 따라 오전 9시~11시30분 방문 접수하며 신분증과 건강보험료 납부확인서 등을 지참해야 한다.
m25322532@newspim.com