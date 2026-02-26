익산시, 중앙동 치킨로드 'SNS 이벤트'…구도심 상권 활성화 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 중앙동 치킨로드 방문을 유도하고 다이로움 혜택을 제공하는 참여형 행사를 마련했다고 26일 밝혔다.
시는 3월 2일부터 선착순 500명을 대상으로 '중앙동 치킨로드 SNS 인증 이벤트'를 운영한다. 구도심 상권에 활력을 불어넣고 소비 촉진 효과를 높이기 위한 취지다.
행사는 계화림을 비롯해 △연품닭 △BBQ문화점 △삼남극장 △꽃피우닭 △bhc 익산역점 △기영이 숯불 두 마리치킨 중앙점 △하림판매점 프레시마켓 등 총 8개 매장을 대상으로 진행한다.
참여 방법은 해당 매장에서 촬영한 음식 사진이나 영수증, 영상 등을 개인 SNS에 필수 해시태그 '#치킨로드', '#다이로움'과 함께 게시한 뒤 네이버폼 신청서에 인적 사항과 게시물 캡처 화면, 링크를 제출하면 된다.
신청 방법은 익산시 누리집 '소상공인 지원사업' 게시판에서 확인할 수 있다.
이벤트 참여자 중 선착순 500명에게는 익산사랑상품권 '다이로움' 포인트 1만원을 지급한다. 포인트는 중복 지급하지 않으며, 하나의 영수증으로 1회만 인증할 수 있다.
특히 시는 다이로움 운영사인 비즈플레이와 협업해 지급 포인트를 중앙동 문화예술의 거리 일원에서만 사용할 수 있도록 운영한다. 치킨로드뿐 아니라 인근 상권 전반의 소비를 유도하겠다는 전략이다.
김우진 청년경제국장은 "이번 이벤트가 시민들의 치킨로드 방문을 확대하고 SNS를 통한 홍보 효과도 높일 것으로 기대한다"며 "치킨로드 매출 증대와 문화예술의 거리 상권 활성화로 이어지길 바란다"고 말했다.
