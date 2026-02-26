대구 수성구, 내달 2일 '정월대보름 민속 한마당' 개최

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 정월대보름을 하루 앞둔 다음 달 2일 대구스타디움 서편광장에서 고산농악보존회 주최·주관으로 구민의 안녕을 기원하는 '정월대보름 민속 한마당'을 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 행사는 대구의 대표적인 무형유산인 고산농악을 중심으로, 시민들이 전통문화의 정수를 직접 체험하며 한해의 액운을 물리치고 복을 기원하는 소통의 장으로 마련된다.
행사는 오후 1시부터 떡메치기·연 만들기·윷놀이 등 전통문화 체험과 진도북춤, 영남사물, 설장구 등 풍성한 문화공연이 진행된다. 또한 조선 중기부터 맥을 이어온 고산 당제와 구민 안녕 기원 지신밟기 등 가족의 건강과 행운을 기원하는 다양한 행사도 열린다.
본행사에서는 정월대보름을 맞아 지름 5m가 넘는 대형 보름달 조형물을 밤하늘로 띄워 올리며 시민들의 소망이 하늘에 닿기를 기원하는 퍼포먼스가 펼쳐진다. 이는 기존의 달집태우기와는 또 다른 시각적 감동과 함께 친환경적인 축제 문화를 선보일 것으로 기대된다.
황선우 고산농악보존회 단장은 "정월대보름은 우리 전통문화가 살아 숨 쉬는 뜻깊은 날"이라며 "가족, 이웃과 함께 행사장을 찾아 고산농악의 역동적인 기운을 느끼고, 밤하늘 높이 띄워 올릴 달에 저마다의 소중한 소원을 실어 보내시길 바란다"고 밝혔다.
yrk525@newspim.com