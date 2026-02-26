대구 민주당 "정치적 무능과 책임 회피로 'TK 행정통합' 좌초 안 돼"

지역의 미래 성장 기반을 새롭게 설계할 수 있는 중요한 전환점
[대구=뉴스핌] 김용락 기자 = 더불어민주당 대구시당은 지난 25일 '대구경북 행정통합, 더 나은 해법을 함께 모색하겠다'는 논평을 발표했다.
이 논평에서 민주당 대구시당은 "대구·경북 행정통합은 지방소멸 위기에 맞서 국가균형발전을 실현하기 위한 강력한 기폭제다"면서 "지금 대구·경북은 인구 감소와 산업 경쟁력 약화, 청년 유출이라는 구조적 위기에 직면해 있다. 행정통합은 이러한 위기를 돌파하고 지역의 미래 성장 기반을 새롭게 설계할 수 있는 중요한 전환점이다. 자칫하면 사라질 수도 있는 지역의 변화 기회를 반드시 살려내야 한다"고 주장했다.
이어서 "현실적으로 여러 상황을 종합해봤을 때, 행정통합의 시기를 지방선거 이후로 두게 되면 대전환의 기점을 잡을 수 있는 가능성이 현저히 낮아질 수밖에 없다. 국민의힘은 이를 뻔히 알면서도 대구·경북의 미래보다 정치적 유불리 계산을 앞세우는 모습이 크게 우려스럽다" 면서
"대구시의회 또한 뒤늦게 정족수 문제까지 내세워 기존의 찬성 입장을 반대 입장으로 급선회한 것에 대해 비판받아 마땅하다. 행정통합은 지역의 미래 구조를 설계하는 중대한 과제다. 의석 수 문제는 선거제도 개혁으로 풀어야 할 문제이지, 행정통합 무산으로 이를 해결하려는 것은 대단히 무책임한 태도이다"라고 질타했다.
덧붙여 "비례성 강화와 대표성 확대 등 선거제도 개선 논의 역시 더 이상 미룰 수 없는 과제다. 통합의 성공을 위해 제도적 기반을 함께 다져나가야 한다. 더불어민주당 대구광역시당은 더 완성도 높은 행정통합 모델을 마련하고 선거제도 개혁과 함께 추진해 나갈 것을 약속한다. 지역의 미래를 위한 선택이 정치적 무능과 책임 회피로 좌초되어서는 안 된다"고 주장했다.
