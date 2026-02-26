임실군, 제45회 필봉정월대보름굿 28일 개최

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 임실군이 '제45회 필봉정월대보름굿'을 오는 2월 28일 강진 필봉마을에서 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 행사는 유네스코 인류무형유산이자 국가무형유산인 임실필봉농악의 본고장에서 열리는 전통 세시풍속 행사다.
임실필봉농악은 호남좌도농악의 대표적 계보를 잇는 풍물굿으로, 공동체적 연희 구조와 역동적인 진풀이, 상쇠 중심의 짜임새 있는 가락으로 예술성과 전통성을 인정받아 국가무형유산으로 지정됐다.
정월대보름은 한 해 농사의 시작을 알리고 마을의 안녕과 풍요를 기원하는 우리 고유의 세시풍속이다.
필봉정월대보름굿은 이러한 전통의 원형을 45년간 꾸준히 계승·재현해 온 대표적인 마을 전통문화 축제로, 주민과 방문객이 함께 참여하는 공동체 의례의 장으로 자리매김했다.
행사는 새해 풍년과 안녕을 비는 기굿을 시작으로 당산제, 샘굿, 마당밟이, 판굿 순으로 진행한다.
꽹과리·장구·북·징이 어우러진 장단 위에 상쇠의 리드가 더해지며 현장을 압도하는 에너지와 공동체적 흥을 이끈다.
느림과 빠름을 넘나드는 장단의 긴장과 이완, 연희자 간 유기적 호흡, 입체적인 판 구성은 필봉굿만의 독창성을 보여준다.
행사의 백미는 관람객의 소망을 담은 소지를 매단 달집태우기다. 타오르는 불길 속에 묵은 액운을 씻고 새해 복을 기원한 뒤, 모두가 하나 되어 어우러지는 대동놀이 판굿이 펼쳐지며 화합의 절정을 이룬다.
군은 화재 및 안전사고 예방을 위한 사전 점검과 안전관리 체계를 강화해 방문객이 안심하고 참여할 수 있도록 준비하고 있다.
심민 군수는 "필봉정월대보름굿은 임실의 소중한 문화 자산이자 세대를 잇는 공동체 문화"라며 "달집과 함께 액운을 날려 보내고 군민과 방문객 모두의 가정에 풍요와 행복이 가득하길 바란다"고 말했다.
