김제시 공공배달앱 '먹깨비' 가입자 1000명 돌파

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 민관협력 공공배달앱 '먹깨비' 가입자 1000명 돌파를 기념해 특별 할인 이벤트를 추진한다고 26일 밝혔다.
이번 '앱 가입자 1000명 달성 기념 감사 할인 이벤트'는 내달 1일부터 7일까지 7일간 진행한다.
시는 행사 기간 중 먹깨비 앱을 통해 즉시 결제 주문을 하면 1000원 할인 쿠폰을 제공한다.
해당 쿠폰은 기존 쿠폰과 중복 사용이 가능하며, 행사 기간 동안 1일 1회 참여할 수 있다. 다만 준비된 1000매의 쿠폰이 모두 소진되면 조기 마감한다.
지난해 11월 11일 출시한 먹깨비는 도입 이후 빠른 성장세를 보이고 있다. 지난 22일 기준 누적 회원 수는 1087명으로 1000명을 넘어섰고, 누적 매출액은 약 7억1000만원을 기록했다.
먹깨비는 민간 배달앱 대비 낮은 수수료 체계를 적용해 소상공인에게 약 7000만원 이상의 수수료 절감 효과를 제공했다.
또 결제 시 김제사랑상품권을 사용하면 12% 선할인 혜택을 받을 수 있어 소비자 사이에서 '착한 소비' 플랫폼으로 자리매김하고 있다.
정성주 김제시장은 "시민들의 적극적인 참여 덕분에 먹깨비 가입자 1000명 돌파라는 성과를 거뒀다"며 "이번 감사 이벤트가 고물가로 어려움을 겪는 시민에게는 실질적인 혜택이 되고, 소상공인에게는 매출 회복의 계기가 되길 바란다"고 말했다.
