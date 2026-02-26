박세현 제17대 중앙대 총장 취임…"협업·연계로 대학 체질 개선"

메타 밸류 앞세워 구조 전환 추진…두산그룹 협력 통해 산학연계도 확대
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 중앙대학교는 지난 25일 박세현 제17대 총장 취임식을 열고 박 총장이 공식적으로 2년 임기의 총장 직무를 시작했다고 26일 밝혔다.
박 총장은 이날 취임사에서 대학 운영 철학으로 '전체가 움직이는 그룹'을 제시하며 협업과 연계를 통한 대학 체질 개선의 필요성을 강조했다. 대학 구성원과 조직이 유기적으로 연결돼 함께 움직이는 구조를 만들어 변화와 혁신을 이끌겠다는 구상이다.
특히 박 총장은 AI·빅데이터 기반 융합교육을 확대하고 다빈치캠퍼스와의 상생 전략을 통해 캠퍼스 간 시너지를 높이겠다는 비전을 내놨다. 이를 통해 급변하는 산업 환경에 대응할 수 있는 미래형 교육 체계를 구축하겠다는 설명이다.
아울러 박 총장은 '메타 밸류'를 핵심 개념으로 제시하며 대학의 구조 전환과 경쟁력 강화를 추진하겠다고 밝혔다. 두산그룹과의 협력을 비롯한 산학 연계도 한층 확대해 산업·교육·연구가 유기적으로 연결되는 성장 기반을 마련하겠다는 계획도 밝혔다.
박 총장은 중앙대 전자공학과를 졸업한 뒤 동대학원에서 전자공학 석사과정을 마쳤으며 미국 매사추세츠대 애머스트(University of Massachusetts Amherst)에서 컴퓨터공학 박사학위를 취득했다.
이후 한국전자통신연구원(ETRI) 선임연구원을 거쳐 1999년 중앙대 전자전기공학부 교수로 임용됐다. 이후 교무처장, BK21 지능형 에너지산업 교육연구단장, 지능형 에너지산업 융합대학원 사업단장, 탄소중립경제연구원장, ESG ICT 연구센터장 등을 맡으며 교육·연구 경쟁력 강화에 기여해 왔다.
