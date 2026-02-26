원창묵 "원주시장은 연습 자리 아냐…글로벌 관광·도시 재정비로 즉시 성과"

서원주 글로벌 관광지·중앙시장 정비·교통·청소년·반려동물 인프라 '6대 공약'

민주당 탈당·무소속 출마 가능성 0%

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 3선 시장을 지낸 더불어민주당 원창묵 전 원주시장이 6·3 지방선거 원주시장 선거 예비후보로 나서며 "원주의 성장 엔진이 꺼져가고 있다. 더 이상 시행착오를 겪을 시간이 없다"며 '검증된 경력시장론'과 함께 6대 공약을 내놨다.

원 예비후보는 26일 원주시청 브리핑룸에서 정책 공약발표 기자회견을 열고 "지난 4년은 집무실이 아닌 시민 곁에서 원주를 성찰하는 시간이었다"며 "경영 위기에 처한 회사를 신입사원에게 맡기지 않듯, 위기를 돌파해 본 경력사원에게 시정을 맡겨야 한다"고 말했다.​

◆"글로벌 관광지 원주 유치…50만·100만 도시 토대"

원 예비후보는 이재명 대통령 대선공약인 '강원도 글로벌 관광지'를 첫 번째 공약으로 제시하며 "제가 새로 만들겠다는 것이 아니라, 이미 약속된 국가 프로젝트를 원주로 유치하겠다는 것"이라고 강조했다.

그는 "이재명 대통령은 약속을 지키는 분이고, 청와대와 정부가 이미 이행 로드맵을 마련해 추진 중"이라며 "서원주를 중심으로 한 글로벌 관광지 타당성 조사를 이미 마친 만큼, 대통령 공약과 연계해 원주 유치에 나서겠다"고 밝혔다.

또 "여주~원주 복선철도, 기업도시·혁신도시, 치악산 둘레길과 도시공원, 정지뜰 호수공원 등은 민선 시기 동안 원주가 성장할 수 있는 기반을 닦은 사업들"이라며 "민선 9기에는 글로벌 관광지 유치를 통해 인구 50만, 100만 도시로 가는 도약의 계기를 만들겠다"고 했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원창묵 원주시장 예비후보 정책 공약을 발표하고 있다. 2026.02.26 onemoregive@newspim.com

◆"중앙시장 흉물 더는 못 본다…화재 건물 강제 매입"

두 번째 공약은 중앙시장 화재 건물 매입과 시민광장·주차장 조성이다. 원 예비후보는 "2019년 화재 이후 7년이 지났지만 중앙시장 화재 건물은 여전히 흉물로 방치돼 있다"며 "시가 직접 매입해 1·2층은 시민광장, 지하는 주차장으로 조성하겠다"고 말했다.​

중앙시장 소유권이 복잡해 매입이 쉽지 않다는 지적에 대해 그는 "도시계획 전문가로서 방법을 알고 있다"며 "화재 건물 부지를 광장·주차장 등 도시계획시설로 결정해 강제수용하고, 소유권자가 불분명하거나 연락이 닿지 않는 지분은 공탁을 걸어 정리하겠다"고 설명했다.

그는 과거 칠봉서원 복원 사례를 언급하며 "원래 부지 소유자가 매각을 거부하자 문화재지구로 지정하고 강제 수용해 복원했다"며 "도심 한복판 흉물은 더 이상 방치할 수 없다. 화재 구간만큼은 시가 책임지고 매입·정비하겠다"고 덧붙였다.

◆구 장계동 청사, 청소년 문화예술센터로…교통·과속방지턱·애견공원 공약

세부 공약으로는 ▲구 장계동 종합청사 아동·청소년 문화예술센터 조성 ▲과속방지턱 전수조사·정비 ▲원주~문막·원주~횡성 출퇴근 교통 해소 ▲애견동반 가족공원 조성 등이 제시됐다.

원 예비후보는 "장기간 방치된 구 장계동 종합청사를 아동·청소년 문화예술센터로 리모델링해 청소년들이 문화·예술을 향유할 수 있는 공간으로 만들겠다"며 "청소년 시설 확충은 미래 투자의 핵심 과제"라고 했다.

또 "덜컹덜컹하는 과속방지턱 때문에 차량 서스펜션이 파손된다는 민원이 잇따르고 있다"며 "높이·길이·재질 등을 전수 조사해 기준에 맞게 정비, 안전은 지키되 시민 불편은 최소화하겠다"고 약속했다.

원주~문막, 원주~횡성 출퇴근 교통문제와 관련해서는 "원주시가 도시계획시설로 결정해 둔 구간부터 단계적으로 확장하겠다"며 "국비 확보만 기다리기엔 시민 고통이 너무 크다. 가변차로 운영 등 즉시 가능한 대안을 병행해 '교통지옥'을 해소하겠다"고 했다.

반려동물 공약도 눈에 띈다. 그는 "반려동물 인구 1500만 시대에 걸맞게 대규모 애견동반 가족공원을 조성하겠다"며 "서부권 공병대 부지를 1차 후보지로 검토하고, 필요하면 어린이 테마공원과 복합 개발하는 방안도 강구하겠다"고 밝혔다.

◆"부론산단 시작은 내가 했다…국군병원 공원화 무산 안타까워"

부론산업단지, 국군병원 부지 활용, 생활비·세수 공약, 중앙시장 소유권 문제 등이 쟁점으로 떠올랐다.

부론산단 지연과 민선 8기 들어서의 속도전에 대한 평가를 묻는 질문에 원 예비후보는 "당시 평당 18만원에 토지를 매입해 산업단지 기반을 만들었다. 그때 매입하지 않았으면 지금보다 훨씬 어렵거나 불가능했을 것"이라고 말했다.​

이어 "시행사가 즉시 착공하려 했지만 PF(사업주로부터 분리된 프로젝트에 자금을 조달하는 것. 자금조달에 있어서 자금 제공자들은 프로젝트의 현금흐름을 우선 고려해 대출을 결정하고, 프로젝트에 투자한 원금과 그에 대한 수익을 돌려받는 자금구조를 의미한다.) 대출을 위해 분양률 60% 이상 조건을 맞추지 못해 지연된 측면이 있다"며 "지금 PF가 어떻게 풀렸는지, 이후 과정은 제가 현직이 아니어서 알 수 없지만 시작을 제가 한 것은 분명하다"고 강조했다.

옛 국군병원 부지 활용이 사실상 백지화된 것과 관련해 "1군사령부 이전과 미사일사령부 이전 문제로 시민사회가 강하게 반대했고, 그 과정에서 국방부가 공원을 조성해 원주시에 기부채납하기로 사실상 확정했다"고 설명했다.

그는 "국방부·LH와 함께 북부구장, 데크부장, 축구장 2면 등을 포함한 공원계획 도면까지 갖고 기자들에게 브리핑한 사안"이라며 "제가 시장을 그만둔 2022년 말 이후 흐지부지되고, 일부에서 임대료를 내고 주차장으로 쓰고 있다는 얘기를 들을 때마다 매우 가슴 아프다"고 말했다.​

◆"생활비·세수 공약은 단계적 발표…무소속 출마 가능성 '제로'"

다른 후보들이 생활비 반값, 세수 2배 등 경제공약을 내놓는 것과 달리 관련 내용이 보이지 않는다는 지적에는 "오늘 발표한 공약은 앞선 기자회견에서 말한 내용과 중복되지 않는 것만 추린 것"이라고 했다.​

원 예비후보는 "지역 대학이 어렵고 학부모의 부담이 커 원주 지역 학생이 지역 대학에 입학할 경우 등록금을 지원하겠다고 이미 밝힌 바 있다"며 "모든 걸 다 해주겠다는 포괄적 공약은 결국 아무것도 안 하겠다는 말과 같다. 무엇을, 어떻게 지원할지 단계적으로 구체적인 공약을 내놓겠다"고 말했다.

'이번이 마지막 도전이 될 것이란 말이 있다. 무소속 출마도 염두에 두고 있느냐'는 질문에는 "2001년부터 민주당과 함께했고, 누구보다 민주당에 애정이 깊다"며 "민주당을 버리고 무소속으로 나올 가능성은 0, 제로"라고 선을 그었다.

원주–횡성 통합과 관련해서는 "무엇보다 시민·군민의 의견이 중요하다. 찬성이 60~70% 이상 확인된다면 지금 당장 강제 통합이 아니라 8년 뒤 통합을 목표로 미리 협약을 맺는 방식도 가능하다"며 "현직 의원·군수의 임기와 의석을 보장하는 단계적 통합이라면 정치권 반발도 줄일 수 있다"고 제안했다.

◆"단일화 항상 열려 있다…'경력사원' 시장 필요"

최근 최혁진 국회의원, 곽문근 예비후보와의 조찬 회동이 단일화를 염두에 둔 것 아니냐는 질문에는 "단일화 필요성에 대한 공감대가 형성된다면 언제든 논의에 열려 있다"면서도 "당시 자리는 대통령 공약 이행과 은퇴자 미니 신도시 조성 등 정책을 논의하기 위한 조찬이었다"고 설명했다.

그는 "나는 도시설계·도시공학 전문가이자 건축사이고, 곽문근 예비후보는 건축·토목 분야 기술사를 보유한 전문가"라며 "전문가들끼리 원주 발전 방향을 논의했을 뿐, 그 자리에서 단일화를 전제로 한 얘기는 없었다"고 답했다.

무소속 출마와 관련해 그는 "2001년부터 민주당을 지켜왔고 누구보다 민주당에 애정이 깊다"며 "민주당을 버려가면서 무소속으로 나올 가능성은 0, 제로"라고 못 박았다.

원창묵 예비후보는 "시장은 연습하는 자리가 아니다. 풍부한 행정 경험과 도시 발전을 이끌 전문성을 갖춘 전문가 시장이 필요하다"며 "일 잘하는 경력사원 원창묵이 즉시 성과로 보답해 오늘보다 내일이 더 기대되는 원주를 만들겠다"고 지지를 호소했다.

