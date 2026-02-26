전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.26 (목)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

원창묵 "원주시장은 연습 자리 아냐…글로벌 관광·도시 재정비로 즉시 성과"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

서원주 글로벌 관광지·중앙시장 정비·교통·청소년·반려동물 인프라 '6대 공약'
민주당 탈당·무소속 출마 가능성 0%

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 3선 시장을 지낸 더불어민주당 원창묵 전 원주시장이 6·3 지방선거 원주시장 선거 예비후보로 나서며 "원주의 성장 엔진이 꺼져가고 있다. 더 이상 시행착오를 겪을 시간이 없다"며 '검증된 경력시장론'과 함께 6대 공약을 내놨다.

원 예비후보는 26일 원주시청 브리핑룸에서 정책 공약발표 기자회견을 열고 "지난 4년은 집무실이 아닌 시민 곁에서 원주를 성찰하는 시간이었다"며 "경영 위기에 처한 회사를 신입사원에게 맡기지 않듯, 위기를 돌파해 본 경력사원에게 시정을 맡겨야 한다"고 말했다.​

◆"글로벌 관광지 원주 유치…50만·100만 도시 토대"

원 예비후보는 이재명 대통령 대선공약인 '강원도 글로벌 관광지'를 첫 번째 공약으로 제시하며 "제가 새로 만들겠다는 것이 아니라, 이미 약속된 국가 프로젝트를 원주로 유치하겠다는 것"이라고 강조했다.

그는 "이재명 대통령은 약속을 지키는 분이고, 청와대와 정부가 이미 이행 로드맵을 마련해 추진 중"이라며 "서원주를 중심으로 한 글로벌 관광지 타당성 조사를 이미 마친 만큼, 대통령 공약과 연계해 원주 유치에 나서겠다"고 밝혔다.

또 "여주~원주 복선철도, 기업도시·혁신도시, 치악산 둘레길과 도시공원, 정지뜰 호수공원 등은 민선 시기 동안 원주가 성장할 수 있는 기반을 닦은 사업들"이라며 "민선 9기에는 글로벌 관광지 유치를 통해 인구 50만, 100만 도시로 가는 도약의 계기를 만들겠다"고 했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원창묵 원주시장 예비후보 정책 공약을 발표하고 있다. 2026.02.26 onemoregive@newspim.com

◆"중앙시장 흉물 더는 못 본다…화재 건물 강제 매입"

두 번째 공약은 중앙시장 화재 건물 매입과 시민광장·주차장 조성이다. 원 예비후보는 "2019년 화재 이후 7년이 지났지만 중앙시장 화재 건물은 여전히 흉물로 방치돼 있다"며 "시가 직접 매입해 1·2층은 시민광장, 지하는 주차장으로 조성하겠다"고 말했다.​

중앙시장 소유권이 복잡해 매입이 쉽지 않다는 지적에 대해 그는 "도시계획 전문가로서 방법을 알고 있다"며 "화재 건물 부지를 광장·주차장 등 도시계획시설로 결정해 강제수용하고, 소유권자가 불분명하거나 연락이 닿지 않는 지분은 공탁을 걸어 정리하겠다"고 설명했다.

그는 과거 칠봉서원 복원 사례를 언급하며 "원래 부지 소유자가 매각을 거부하자 문화재지구로 지정하고 강제 수용해 복원했다"며 "도심 한복판 흉물은 더 이상 방치할 수 없다. 화재 구간만큼은 시가 책임지고 매입·정비하겠다"고 덧붙였다.

◆구 장계동 청사, 청소년 문화예술센터로…교통·과속방지턱·애견공원 공약

세부 공약으로는 ▲구 장계동 종합청사 아동·청소년 문화예술센터 조성 ▲과속방지턱 전수조사·정비 ▲원주~문막·원주~횡성 출퇴근 교통 해소 ▲애견동반 가족공원 조성 등이 제시됐다.

원 예비후보는 "장기간 방치된 구 장계동 종합청사를 아동·청소년 문화예술센터로 리모델링해 청소년들이 문화·예술을 향유할 수 있는 공간으로 만들겠다"며 "청소년 시설 확충은 미래 투자의 핵심 과제"라고 했다.

또 "덜컹덜컹하는 과속방지턱 때문에 차량 서스펜션이 파손된다는 민원이 잇따르고 있다"며 "높이·길이·재질 등을 전수 조사해 기준에 맞게 정비, 안전은 지키되 시민 불편은 최소화하겠다"고 약속했다.

원주~문막, 원주~횡성 출퇴근 교통문제와 관련해서는 "원주시가 도시계획시설로 결정해 둔 구간부터 단계적으로 확장하겠다"며 "국비 확보만 기다리기엔 시민 고통이 너무 크다. 가변차로 운영 등 즉시 가능한 대안을 병행해 '교통지옥'을 해소하겠다"고 했다.

반려동물 공약도 눈에 띈다. 그는 "반려동물 인구 1500만 시대에 걸맞게 대규모 애견동반 가족공원을 조성하겠다"며 "서부권 공병대 부지를 1차 후보지로 검토하고, 필요하면 어린이 테마공원과 복합 개발하는 방안도 강구하겠다"고 밝혔다.

◆"부론산단 시작은 내가 했다…국군병원 공원화 무산 안타까워"

부론산업단지, 국군병원 부지 활용, 생활비·세수 공약, 중앙시장 소유권 문제 등이 쟁점으로 떠올랐다.

부론산단 지연과 민선 8기 들어서의 속도전에 대한 평가를 묻는 질문에 원 예비후보는 "당시 평당 18만원에 토지를 매입해 산업단지 기반을 만들었다. 그때 매입하지 않았으면 지금보다 훨씬 어렵거나 불가능했을 것"이라고 말했다.​

이어 "시행사가 즉시 착공하려 했지만 PF(사업주로부터 분리된 프로젝트에 자금을 조달하는 것. 자금조달에 있어서 자금 제공자들은 프로젝트의 현금흐름을 우선 고려해 대출을 결정하고, 프로젝트에 투자한 원금과 그에 대한 수익을 돌려받는 자금구조를 의미한다.) 대출을 위해 분양률 60% 이상 조건을 맞추지 못해 지연된 측면이 있다"며 "지금 PF가 어떻게 풀렸는지, 이후 과정은 제가 현직이 아니어서 알 수 없지만 시작을 제가 한 것은 분명하다"고 강조했다.

옛 국군병원 부지 활용이 사실상 백지화된 것과 관련해 "1군사령부 이전과 미사일사령부 이전 문제로 시민사회가 강하게 반대했고, 그 과정에서 국방부가 공원을 조성해 원주시에 기부채납하기로 사실상 확정했다"고 설명했다.

그는 "국방부·LH와 함께 북부구장, 데크부장, 축구장 2면 등을 포함한 공원계획 도면까지 갖고 기자들에게 브리핑한 사안"이라며 "제가 시장을 그만둔 2022년 말 이후 흐지부지되고, 일부에서 임대료를 내고 주차장으로 쓰고 있다는 얘기를 들을 때마다 매우 가슴 아프다"고 말했다.​

◆"생활비·세수 공약은 단계적 발표…무소속 출마 가능성 '제로'"

다른 후보들이 생활비 반값, 세수 2배 등 경제공약을 내놓는 것과 달리 관련 내용이 보이지 않는다는 지적에는 "오늘 발표한 공약은 앞선 기자회견에서 말한 내용과 중복되지 않는 것만 추린 것"이라고 했다.​

원 예비후보는 "지역 대학이 어렵고 학부모의 부담이 커 원주 지역 학생이 지역 대학에 입학할 경우 등록금을 지원하겠다고 이미 밝힌 바 있다"며 "모든 걸 다 해주겠다는 포괄적 공약은 결국 아무것도 안 하겠다는 말과 같다. 무엇을, 어떻게 지원할지 단계적으로 구체적인 공약을 내놓겠다"고 말했다.

'이번이 마지막 도전이 될 것이란 말이 있다. 무소속 출마도 염두에 두고 있느냐'는 질문에는 "2001년부터 민주당과 함께했고, 누구보다 민주당에 애정이 깊다"며 "민주당을 버리고 무소속으로 나올 가능성은 0, 제로"라고 선을 그었다.

원주–횡성 통합과 관련해서는 "무엇보다 시민·군민의 의견이 중요하다. 찬성이 60~70% 이상 확인된다면 지금 당장 강제 통합이 아니라 8년 뒤 통합을 목표로 미리 협약을 맺는 방식도 가능하다"며 "현직 의원·군수의 임기와 의석을 보장하는 단계적 통합이라면 정치권 반발도 줄일 수 있다"고 제안했다.

◆"단일화 항상 열려 있다…'경력사원' 시장 필요"

최근 최혁진 국회의원, 곽문근 예비후보와의 조찬 회동이 단일화를 염두에 둔 것 아니냐는 질문에는 "단일화 필요성에 대한 공감대가 형성된다면 언제든 논의에 열려 있다"면서도 "당시 자리는 대통령 공약 이행과 은퇴자 미니 신도시 조성 등 정책을 논의하기 위한 조찬이었다"고 설명했다.

그는 "나는 도시설계·도시공학 전문가이자 건축사이고, 곽문근 예비후보는 건축·토목 분야 기술사를 보유한 전문가"라며 "전문가들끼리 원주 발전 방향을 논의했을 뿐, 그 자리에서 단일화를 전제로 한 얘기는 없었다"고 답했다.

무소속 출마와 관련해 그는 "2001년부터 민주당을 지켜왔고 누구보다 민주당에 애정이 깊다"며 "민주당을 버려가면서 무소속으로 나올 가능성은 0, 제로"라고 못 박았다.

원창묵 예비후보는 "시장은 연습하는 자리가 아니다. 풍부한 행정 경험과 도시 발전을 이끌 전문성을 갖춘 전문가 시장이 필요하다"며 "일 잘하는 경력사원 원창묵이 즉시 성과로 보답해 오늘보다 내일이 더 기대되는 원주를 만들겠다"고 지지를 호소했다.

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[갤럭시 언팩] 베일 벗은 갤S26 [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장은 행사 시작과 동시에 환호로 가득 찼다. 갤럭시를 상징하는 사각별이 대형 스크린에 떠오르자 객석 곳곳에서 함성이 터졌고, 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 사장이 무대에 오르자 분위기는 한층 고조됐다. 삼성전자는 이날 갤럭시 S26 시리즈를 공개하며 이를 '3세대 스마트폰'으로 규정했다. 핵심은 '에이전틱 인공지능(AI)'이다. 사용자의 명령을 기다리는 기기를 넘어, 맥락을 이해하고 먼저 예측·제안·행동하는 '행동하는 AI'로의 전환을 공식화했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 발표를 마치고 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com 노 사장은 "모든 획기적인 기술은 처음에는 경이로움으로 등장하지만, 역사를 바꾸는 기술은 인프라가 되면서 조용히 배경으로 스며든다"며 "AI가 지금 바로 그 지점에 서 있다"고 말했다. 이어 "AI는 누구나, 어디서나, 별도의 전문 지식 없이 작동해야 한다"며 "여러분이 인식하기도 전에 필요를 예측하는 스마트폰, 습관을 학습하고 실시간으로 적응하는 스마트폰, 여러분을 대신해 행동하는 스마트폰. 이것이 바로 에이전틱 AI 폰"이라고 강조했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ 행사장 가득 채운 'AI 인프라' 선언 이날 행사에는 북미를 비롯해 유럽·아시아 등 세계 각지에서 온 미디어와 인플루언서, 파트너 등 1400여 명이 참석했다. 행사 시작 1시간 전부터 입구에는 긴 줄이 형성됐고, 참석자들은 스마트폰을 꺼내 들고 무대 연출을 촬영하거나 체험존 동선을 확인하느라 분주했다. 동서양을 막론하고 관람객들은 새로 공개된 기기를 직접 체험하기 위해 발걸음을 재촉했다. 삼성전자는 갤럭시 S26 울트라를 활용해 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 촬영했다. [사진=공동취재단] [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 인파의 모습. 김정인 기자 = 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 케데헌을 연출한 글로벌 영화 감독 매기 강(Maggie Kang)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com 삼성전자는 이번 무대를 글로벌 영화 감독 매기 강과 협업해 연출했다. 매기 강은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'를 연출한 차세대 크리에이터로, 이번 언팩에서는 크리에이티브 자문으로 참여했다. 행사 기획 단계부터 발표 메시지 구성, 초청장 콘셉트, 무대 연출 요소 등 전반적인 스토리텔링에 관여했다는 설명이다. ◆ '프라이버시 디스플레이' 시연에 박수 이날 가장 큰 반응이 터진 순간 중 하나는 '프라이버시 디스플레이' 시연이었다. 측면에서 화면이 보이지 않도록 제어하는 장면이 공개되자 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다. 50대 미국인 남성 스태프는 "미국은 대중교통 이용이 상대적으로 덜하긴 하지만 회사나 차량 이동 중 타인의 시선이 부담스러운 상황은 많다"며 "보호 필름처럼 화면이 어두워지지 않으면서 사생활을 지킬 수 있다는 점에서 혁신적"이라고 평가했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장의 모습. 프라이버시 디스플레이존에 인파가 몰려있다.2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com 에이전틱 AI에 대한 반응도 이어졌다. 삼성 멤버십 프로그램을 통해 행사에 참석한 20대 한국 남성은 "AI가 알아서 행동한다고 생각하면 어렵지 않다"며 "실생활에서 바로 쓰일 것 같고 경쟁사 대비 앞선 느낌이 강하다"고 말했다. 미국 조지아에서 온 삼성 멤버십 참가자는 "나이토그래피는 인플루언서에게 게임체인저가 될 수 있다"며 "작은 스마트폰 하나로 전문가급 영상 촬영이 가능하다는 점이 큰 매력"이라고 밝혔다. 또 다른 20대 미국인 여성 스태프는 "현장에서 나우 넛지 기능은 특히 고령층이나 활동이 어려운 사용자에게도 유용할 것이라는 이야기가 많다"고 전했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 S26 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 버즈4 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ '3세대 스마트폰' 비전 공식화 이번 언팩은 AI를 전면에 내세워 '3세대 스마트폰'의 방향성을 공식화한 자리였다. 노 사장은 "AI는 인프라가 되어야 한다"며 "더 많은 사람에게 접근 가능해야 하고(Reach), 누구나 보편적으로 사용할 수 있도록 열려 있으며(Openness), 신뢰를 기반으로 작동해야 한다(Confidence)"고 강조했다. 이어 "보안과 프라이버시를 기본값으로 설계한 AI만이 일상의 기반이 될 수 있다"며 "갤럭시는 책임 있는 AI 경험을 통해 모바일의 다음 단계를 열어가겠다"고 했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com kji01@newspim.com 2026-02-26 07:45
사진
민희진 255억원 포기 이유는? [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 민희진 오케이 레코즈 대표가 25일 오후 서울 종로구 관철동 교원 챌린지홀에서 하이브와의 "255억원을 내려놓는대신 현재 진행중인 모든 소송과 분쟁을 중단하라"는 기자회견을 마치고 차량에서 취재진과 대화하고 있다. 서울중앙지법은 지난 12일 민 대표 등 3명이 하이브를 상대로 제기한 풋옵션 행사에 따른 주식매매대금 청구 소송을 인용하고, 하이브가 민 전 대표에게 255억 원을 지급하라고 명령했으며 하이브는 항소했다. 2026.02.25 yym58@newspim.com   2026-02-25 14:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동