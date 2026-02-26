보령시 '생활인구' 전국 인구감소지역 중 4위…205만 명 돌파

[보령=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령시는 지난해 3분기 생활인구가 205만 명을 돌파하며 인구감소지역 89곳 중 4위, 충남도 내 1위를 차지했다고 26일 밝혔다.
시는 행정안전부와 국가데이터처가 24일 발표한 자료에 따라 7월 61만 5498명, 8월 80만 5543명, 9월 62만 9429명으로 하계 성수기 생활인구가 대폭 유입됐다고 설명했다.
체류인구 재방문율 25.8%, 평균 체류일수 2.5일, 체류시간 12.6시간, 1인당 카드 사용액 11만 1000원으로 고품질 관광 수요를 입증했다.
체류인구는 통근·통학·관광 등 하루 3시간 이상 머문 월 1회 이상 방문자를 의미하는 생활인구 핵심 지표다.
시는 연간 생활인구 1000만 명 시대 개척을 위해 인구감소지역 철도관광벨트 조성, 고향사랑기부제 확대, 보령 워케이션 특화센터 구축 등 선도 사업을 가속화할 계획이다.
김동일 보령시장은 "하계 가족 단위 장기체류 성공 모델을 사계절화해 생활인구를 정주인구로 전환하는 선순환 구조를 완성하겠다"고 말했다.
