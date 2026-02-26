유정복 인천시장, 송도에 인천판 케임브리지 사이언스파크 조성 협의

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 송도에 영국 케임브리지 사이언스파크와 같은 세계 최고 수준의 생명과학 클러스터를 조성하는 방안이 추진된다.
영국을 방문 중인 유정복 시장은 25일(현지시각) 영국 케임브리지대학교를 방문해 송도국제도시에 케임브리지가 중심이 된 사이언스파크 조성을 위한 협의를 갖고 파트너십을 맺었다.
인천시는 송도국제도시에 '아시아의 케임브리지 사이언스파크'를 조성, 연구·투자·행정이 결합된 혁신 생태계를 구축한다는 계획이다.
유 시장이 방문한 영국 케임브리지셔·피터버러 광역시는 케임브리지 대학을 중심으로 연구기관·병원·기업이 연결된 세계 최고 수준의 생명과학 클러스터가 구축돼 있다.
유 시장은 케임브리지 바이오메디컬 캠퍼스를 둘러보고 폴 브리스토 케임브리지셔·피터버러 광역시장, 앤디 파커 피터하우스 학장과 협력 방안을 논의했다.
유 시장과 대학 측은 이날 인천-케임브리지대 교환학생 프로그램과 인천-케임브리지셔·피터버러 자매결연에 대해서도 논의했다.
앤디 파커 학장은 차세대 글로벌 리더 양성을 위한 교환학생 프로그램을 제안했고 유 시장은 실무 협의를 약속했으며 폴 브리스토 시장도 자매결연에 긍정적인 입장을 표명했다.
인천경제자유구역청은 케임브리지 기반 벤처투자사 살로니카(Salonica)와 업무협약을 체결해 케임브리지의 혁신 네트워크와 연계 지원, 초기 기술 검증부터 벤처투자 참여 구조를 마련하고 연구자·투자자 교류 채널을 구축하기로 했다.
유 시장은 "인천과 살로니카 협력은 연구·기술·투자가 연결되는 국제 협력의 출발점"이라며 "두 도시 경쟁력이 합쳐지면 송도를 세계적 바이오 도시로 만들 수 있다"고 밝혔다.
유 시장은 전날은 위컴애비와 럭비스쿨, 영국 본교를 찾아 인천에 국제학교 설립을 위한 유치 활동을 벌였다.
유 시장은 영종 국제학교 우선협상대상자로 선정된 위컴애비스쿨을 방문해 학교 시설 등을 둘러보고 학교 이사장 피터 워렌과 국제학교 설립에 상호 협력하는 업무협약을 체결했다.
또 워릭셔주 럭비지역에 위치한 450년 역사의 럭비스쿨을 방문해 니콜라스 베이컨 이사장, 개러스 파커 존스 교장 등 학교 관계자와 만나 송도에 추가로 국제학교 유치를 위한 업무협약도 맺었다.
hjk01@newspim.com