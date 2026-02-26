SK증권, 1사1교 금융교육 2년 연속 수상

9개 고교 5년간 직접 출강
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권은 이천PB센터 황인용 부장이 지난 25일 금융감독원이 주관한 '2025년 1사1교 금융교육 우수사례 시상식'에서 우수 금융회사 직원 부문 금융감독원장상을 수상했다고 26일 밝혔다.
'1사1교 금융교육'은 금융회사와 학교가 결연을 맺고 청소년을 대상으로 지속적인 금융교육을 실시하는 제도다.
황 부장은 지난 2020년부터 이천 지역 9개 고등학교와 결연을 맺고 직접 학교를 방문해 금융교육을 진행했다. 영업 활동과 병행해 교육 일정을 조율했으며 이천PB센터 구성원들과 협력해 지역 내 금융교육 수요를 소화해 왔다.
교육은 경제동아리 학생, 특수학급 학생, 수능 이후 고3 학생 등을 대상으로 맞춤형으로 운영됐다. 신용관리, 금융사기 예방, 합리적 소비와 금융 의사결정 등을 실제 사례 중심으로 전달했다.
SK증권은 지난해 같은 부문에서 금융투자협회장상을 수상한 데 이어 올해 금융감독원장상을 받으며 2년 연속 수상했다.
황인용 부장은 "금융교육은 청소년이 사회에 진출하기 전 반드시 갖춰야 할 기본 역량을 기르는 과정이라고 생각한다"며 "앞으로도 지역사회 청소년을 직접 찾아가는 금융교육을 지속해 금융회사의 전문성이 사회에 실질적으로 기여하도록 노력하겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com