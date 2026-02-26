韩央行连续六次维持现基准利率2.5%不变

纽斯频通讯社首尔2月26日电 韩国银行（央行）26日决定维持现基准利率2.5%不变，一致上调今年经济增长预期和消费者物价增幅预期。同时，为加强与市场的沟通，央行决定将货币政策前瞻性指引的展望期延长至6个月，并全新引入与会委员标示预测风险的"点阵图体系"。

图为26日，韩国银行（央行）行长李昌镛主持召开金融货币委员会全体会议。【图片=纽斯频通讯社、媒体共同采访团】

央行金融货币委员会26日召开全体会议，决定将基准利率维持当前2.5%水平。这是自去年5月以来连续第六次维持现基准利率不变。

此次维持利率，被解读为在半导体出口向好和内需复苏等经济改善趋势下，观察经济走势，同时管理上调后的通胀路径所采取的措施。

央行在当天公布的经济展望（修正版）中，将今年实际国内生产总值（GDP）增长预测值从原先的1.8%上调0.2个百分点至2%，大幅高于去年的增长率（1%）。考虑到内需复苏势头和汇率波动等因素，央行还将消费者物价上涨率预测值从原先的2.1%上调0.1个百分点至2.2%。

韩国央行本次大幅改革货币政策沟通方式。废除自2022年10月起实施的"三个月内利率展望"，引入展望期延长至6个月的"有条件利率展望"。这一调整反映市场对3个月前瞻指引与当月政策决定信息重叠、信息传达不够明确的意见。

根据新方式，所有金融货币委员会委员将各自用三个点标示他们认为6个月后最为合适的基准利率水平。委员们可根据自身对利率前景的概率分布判断，将三个点标示在同一利率水平，或分散在不同水平上。央行希望通过该方式展示利率基准前景，立体呈现上行和下行风险。

央行期待此次改革能通过提供委员们对中长期收益率曲线见解，帮助经济主体进行决策，并提升货币政策传导效果。新的利率展望将在每年2月、5月、8月、11月等四次经济展望发布时同步公开。（完）

